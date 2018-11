Acea Energia è pronta alla sfida del mercato libero e apre a Ostia il primo Acea Energia Shop. Qui i clienti potranno avere informazioni sulle nuove offerte, sottoscrivere contratti e anche richiedere assistenza nella gestione della propria fornitura.

La sede scelta per inaugurare questo nuovo approccio è Ostia, un’area ad alto potenziale di sviluppo commerciale e un luogo simbolico per testimoniare la presenza dell’azienda romana in tutto il territorio dell’Urbe e non solo nelle zone centrali della città.

Quello di Ostia, infatti, è solo il primo degli Acea Energia Shop che, a partire da settembre, verranno aperti in altre zone della Capitale.

Tema ispiratore, 'L’energia a portata di casa'. "Il concetto di casa, di sicurezza, di affidabilità e di trasparenza: sono questi gli obiettivi che vogliamo cogliere in questo che è solo il primo dei negozi che vogliamo aprire a Roma. Ne seguiranno altri due prima della fine dell'anno e poi abbiamo un progetto di implementazione per i prossimi anni", dice all'Adnkronos Pierluigi Palmigiani, presidente Acea Energia, azienda del Gruppo Acea che opera nel mercato dell'elettricità e del gas.

All’interno di ogni punto vendita, ogni cliente potrà scegliere la casa che più lo rappresenta - Green, Smart, Su misura - e, in base alla sua scelta, sarà guidato, da un consulente esperto nelle offerte 'energia', alla scoperta di quella più adatta alle proprie esigenze in funzione dell’effettivo utilizzo di energia elettrica e gas nella vita quotidiana.

"Abbiamo cercato di rappresentare le diverse sensibilità che i nostri clienti possono avere: ci sono clienti interessati ad avere un'offerta in cui l'energia è certificata da fonti rinnovabili, etichettata con il nome 'Green', ci sono clienti interessati a un offerta 'Su misura' per loro, infine, ci sono clienti interessati ai dispositivi smart che anche noi stiamo cominciando a commercializzare", aggiunge Simone Zamblera, direttore commerciale Acea Energia.

Gli spazi 'Acea Energia Shop', costruiti con materiali ecologici, come il legno, e arricchiti da piante che rievocano la vocazione green dell’azienda, ospiteranno anche postazioni internet da cui collegarsi a MyAcea, l’area clienti online del Gruppo Acea dove è possibile effettuare volture, gestire i pagamenti del proprio contratto e inviare l’autolettura del contatore. Per i clienti dello shop, inoltre, è riservata un’offerta speciale, attivabile solo presso il punto vendita, denominata 'Acea Speciale Shop'.