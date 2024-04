Nasce Circular Plastic, Bragantini (Amiat) “Cittadini e scuole scopriranno cos’è davvero la raccolta differenziata”

Inaugurato a Borgaro Torinese Circular Plastic, uno dei più grandi impianti in Italia per la selezione e lo stoccaggio dei rifiuti plastici. Realizzato da Amiat e gestito da I.Blu, due società del Gruppo Iren, l’impianto ha una capacità di trattamento annuale pari a circa 100.000 tonnellate. “Un impianto che è un vanto per il territorio – afferma Paola Bragantini, Presidente Amiat – Saremo lieti di accogliere cittadini e scuole per vedere con i propri occhi cosa avviene alla plastica quando viene differenziata”.