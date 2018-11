AAA sciatore in frac cercasi, in Alto Adige si selezionano 'Cavalieri'

Sciatore di talento in frac cercasi per assistere i turisti e fornire consigli e aiuto pratico. In vista della nuova stagione sciistica a Rio Pusteria, che si apre il 7 dicembre per chiudersi il 31 marzo 2019, sono aperte le candidature per diventare “Il Cavaliere” delle Dolomiti, figura professionale per l’area vacanze “Sci & malghe Rio Pusteria”.

Tra i compiti del Cavaliere, fornire mappe dei percorsi, aiutare i bambini sulle piste da sci, suggerire il modo più rapido per raggiungere il primo rifugio vicino e conoscerne l’offerta enogastronomica, fornire informazioni sul comprensorio sciistico, sulle scuole di sci, sulla regione e le montagne, intrattenere gli ospiti. I requisiti sono dunque: passione per lo sci, conoscenza delle lingue straniere e capacità di intrattenimento. Le candidature sono aperte fino al 31 ottobre 2018.

Le piste del comprensorio di Rio Pusteria, il più grande della Valle Isarco, comprendono 15 impianti di risalita, 55 km di piste ad altitudini tra i 1400 e i 2500 metri sul versante meridionale dei Monti di Fundres, due scuole di sci certificate, tre asili sulla neve, un fun slope per famiglie, tre piattaforme panoramiche e 22 rifugi.