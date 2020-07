Due capodogli morti al largo dell'Isola di Palmarola

Due carcasse di cetacei, madre e figlio, avvistate al largo delle coste dell’Isola di Palmarola.

"I due corpi erano semisommersi e alla deriva. L’ipotesi è che la madre sia morta per liberare il figlio dalla rete e che alla fine sia rimasta impigliata anche lei - fa sapere Marevivo - La rete da pesca, lunga circa 2 metri, infatti, era strappata ed in parte impigliata nella bocca della madre che ha cercato di strapparla, mentre nel sacco era aggrovigliato il corpo del piccolo esemplare".

"La morte di due giganti del mare è già di per sé una perdita per il nostro patrimonio ecosistemico, ma sapere che questi cetacei sono morti a causa dell’uomo e in circostanze tanto strazianti rende l’accaduto ancora più grave. Non dobbiamo cambiare solo i nostri comportamenti, ma il nostro sistema di valori per capire e sentire davvero che il male che facciamo all’ambiente, lo facciamo a noi stessi", dice la presidente di Marevivo Rosalba Giugni.