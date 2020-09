Frutta e verdura di stagione, ecco il 'vocabolario del contadino'

(Fotogramma)

Consumare frutta e verdura di stagione sia per le proprietà nutritive che per il minor impatto ambientale. Oggi, però, siamo abituati a vedere sui banchi dei supermercati qualsiasi tipo di frutta o verdura in ogni stagione dell’anno e, circa una persona su due, non ha ben chiaro quale sia la stagionalità di ogni singolo prodotto.

Per aiutarci ad orientarci sui banchi di ortofrutta, l’associazione Road to green 2020, impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale, ha deciso di lanciare una sorta di 'Vocabolario del contadino', un elenco con i principali frutti e le verdure più diffuse, indicando per ciascuno il periodo di maturazione naturale.

I periodi segnalati possono subire delle variazioni in base alla regione di coltivazione e per via dei cambiamenti climatici, che stanno modificando in modo sensibile le temperature e le caratteristiche delle stagioni.

Aglio: in Italia l’aglio viene raccolto tra giugno e agosto, ma può mantenersi a lungo, anche per diversi mesi.

Albicocche: i mesi per gustare i frutti più saporiti sono giugno e luglio, ma non è raro trovarne di buone già a fine maggio e fino a metà agosto.

Anguria: la migliore? tra luglio ed agosto.

Arance: da novembre ad aprile. Nel corso dei mesi, è possibile trovarne diverse varietà. Per i frutti più rossi e più dolci, è consigliato aspettare dopo Natale.

Asparagi: nelle sue 3 principali varietà (verdi, bianchi e selvatici), gli asparagi sono una verdura tipicamente primaverile, la sua raccolta inizia nella seconda metà di marzo e termina a giugno.

Barbabietole rosse: si raccolgono tra agosto e febbraio.

Bietole: questa pianta ha delle incredibili capacità di adattamento ai diversi climi, e cresce tutto l’anno.

Broccoli: questa verdura vanta una stagionalità piuttosto lunga, da settembre a marzo.

Carciofi: esistono moltissime varietà di carciofi, da quello Spinoso di Sardegna, a quello di Paestum, ma anche il Violetto di Chioggia, il Brindisino o il Romanesco e tantissime altre. La stagione dei carciofi è molto lunga, andando a coprire i mesi che vanno da novembre ad aprile.

Carote: le carote si possono trovare tutto l’anno, tuttavia, quelle più dolci sono quelle di gennaio, soprattutto se l’estate precedente è stata calda e l’autunno mite.

Castagne: il più tipico dei frutti autunnali, è consigliato nel mese di ottobre.

Cavoli: il cavolo cappuccio si raccoglie da giugno ad aprile, mentre il cavolfiore ha un periodo di raccolta molto più lungo, che va da ottobre a maggio.

Cetrioli: tipicamente estivi, si raccolgono durante i mesi di questa stagione, nel periodo che va da giugno a settembre.

Cicoria: è possibile trovare la cicoria durante tutto l’anno, da gennaio a dicembre, ma si tratta di varietà diverse tra loro (bianca, rossa, verde, catalogna).

Ciliegie: tra i frutti primaverili più amati, la loro maturazione avviene tra maggio e giugno;

Cipolline: la loro maturazione avviene subito dopo l’invero, da marzo a maggio.

Fagioli: ne esistono moltissime varietà (borlotti, spagna, cannellini), vengono raccolti da giugno (ma spesso già da maggio) a settembre.

Fagiolini: la loro maturazione naturale si completa nei mesi compresi tra luglio e ottobre.

Fichi: esistono due varietà, quella che matura in estate, tra giugno e luglio, e quelli che i nostri nonni chiamavano settembrini, dal mese in cui raggiungevano l’apice della maturazione e della dolcezza (anche se oggi si trovano frutti maturi già ad agosto).

Finocchi: associati spesso alla stagione estiva, si tratta, invece, di una verdura invernale, la cui stagionalità va da ottobre a marzo.

Fragole: la naturale stagionalità delle fragole va da maggio fino a luglio.

Funghi: data l’enorme varietà di funghi commestibili, è possibile trovarne durante tutto l’anno. I porcini, ad esempio, possono essere raccolti in primavera e in autunno, ma periodo migliore è quello tra maggio e giugno.

Kaki: questo dolcissimo frutto trova la sua massima maturazione in autunno, da ottobre a dicembre.

Kiwi: tra i frutti più ricchi di vitamina C, si può mangiare per moltissimi mesi, da novembre fino a maggio.

Lamponi: nei mesi di luglio e agosto.

Lattuga: questa verdura cresce durante tutto l’anno, dal momento che esistono davvero moltissime varietà. Ad esempio, la lattuga romana si raccoglie da aprile a novembre, quella estiva da giugno a ottobre, ma esistono anche quella autunnale e quella invernale.

Limoni: vengono raccolti da ottobre ad aprile-

Mandarini: la loro naturale stagionalità si estende da novembre a febbraio.

Melanzane: le melanzane vengono raccolte nei mesi più caldi dell’anno, da giugno fino ad ottobre.

Mele: la raccolta delle mele avviene da settembre fino al mese di maggio, con ovvie differenze tra le varietà e la latitudine geografica.

Melone: il melone estivo (quello con la polpa arancione) matura in estate, da giugno ad agosto, mentre quello invernale (a polpa bianca) viene raccolto a settembre, ma può essere conservato per molti mesi, con le dovute accortezze, ed essere consumato anche fino a dicembre.

Mirtilli: la loro stagione di maturazione inizia già a giugno e si protrae fino a tutto agosto, arrivando talvolta anche a settembre.

More: il mese migliore per raccogliere le more è agosto, ma con stagioni calde, è possibile trovarne di mature già a luglio.

Olive: in generale, il periodo della raccolta va da ottobre a dicembre, ma le tempistiche vengono determinate anche dal tipo di oliva (precoce o tardiva) e dal clima che ha caratterizzato l’anno.

Patate: anche le patate possono essere raccolte durante tutto l’anno.

Peperoni: si tratta di un ortaggio tipicamente estivo, che necessita di caldo per arrivare alla maturazione, e viene raccolto da luglio a settembre.

Pere: la loro raccolta avviene da giugno ad ottobre, a seconda che si tratti di una qualità estiva o autunnale.

Pesche: vengono raccolte in estate, da giugno a settembre.

Piselli: la raccolta va da aprile fino a giugno.

Pomodori: la raccolta inizia a giugno, ma talvolta anche a maggio, e si protrae fino a settembre.

Prugne: la naturale stagionalità va da giugno a settembre.

Radicchio: anche il radicchio è una verdura che viene raccolta durante tutto il corso dell’anno.

Spinaci: si raccolgono in autunno e in inverno, da settembre fino a marzo circa.

Susine: si tratta di un frutto estivo, che viene raccolto da giugno a settembre.

Uva: la raccolta può iniziare a fine agosto e protrarsi fino a dicembre, ma i mesi in cui matura la maggior parte delle varietà sono settembre e ottobre.

Zucca: l’ortaggio caratteristico di Halloween e di molti piatti autunnali viene raccolto da settembre a novembre.

Zucchine: vengono raccolte tra la primavera e l’estate, in un periodo che va da marzo a luglio.