Il 29 ottobre in edicola Il Paese Sera

Un quotidiano per tutti al costo di soli cinquanta centesimi in edicola, gratis nei bar e a bordo dei treni Italo. Il 29 ottobre arriva in 40mila copie Il Paese Sera, una sfida collettiva che parte da Milano, Roma, Napoli, con un formato tabloid di 16 pagine a colori.

Il quotidiano, diretto e fondato da Luca Mattiucci, ospita nel primo numero gli editoriali di Erri De Luca, Enrico Bertolino, Giobbe Covatta, Michela Murgia, Maria Grazia Cucinotta. Insieme ai disegni di Ryan Pagelow, Vauro Senesi, Damjan Stanich e le firme giornalistiche di Roberto Zuccolini, Emiliano Moccia, Maria Grazia Becherini, Anna Federica Toro, Giulia Polito.

Al via lunedì 29 ottobre anche il Social Instagram Challenge, che vedrà i lettori scegliere tra due organizzazioni non profit (Anpas Nazionale e Legambiente Nazionale) nell’assegnare uno spazio Adv gratuito e postarlo sul profilo Instagram @il_paese_sera, alla fine della giornata verrà decretata l’associazione vincitrice che riceverà un bonus per sviluppare nuovi progetti.

Tutte le innovazioni del Paese Sera: non si avvale dei distributori tradizionali ma ne crea uno nuovo che coprirà tutte le principali città italiane ed è composto da migranti ed ex-detenuti selezionati dalla Comunità di Sant'Egidio; è il giornale della gente e degli edicolanti: della gente perché rende l'informazione accessibile a tutti al costo di 50 cent, degli edicolanti perché il ricavo per singola copia è di 50 cent; sarà il primo giornale che retribuirà i lettori (sulla versione online), Il Paese Sera riconoscerà ai lettori assidui un bonus annuo di 99 euro da spendere: in donazione verso un soggetto no-profit, in denaro su conto corrente, per l'acquisto di un abbonamento ad un altro giornale.

Ancora: la redazione avrà un corpo giornalistico fatto di giornaliste neo-mamme e neo-papà, disoccupati provenienti dalle aree depresse dal Paese e giovani; una divisione della redazione sarà composta da giornalisti provenienti dal Medio Oriente; sarà il primo giornale che utilizzerà come propria piattaforma di caricamento i social network; la gestione social sarà affidata a persone con sindrome di Asperger; la redazione si avvarrà di una 'redazione Old' fatta da giornalisti pensionati; tutta la filiera è retribuita nella giusta misura e non si alimentano forme di precariato; l'editore è un soggetto misto composto da soggetti privati (aziende e cittadini) che decidono di partecipare all'impresa giornalistica sotto forma di impresa sociale. Ciascuno dei soggetti non può però cumulare più di 50 quote (valore di una quota 1.000 euro). Il prodotto editoriale ha un costo annuo di produzione pari a 1,2 milioni di euro.

Ad oggi sono attive le Call per moltissime posizioni professionali: chi si candida comunica alla rete di amici sui suoi social che c’è una posizione di lavoro aperta pubblicando l’annuncio scelto direttamente dalla pagina Facebook IlPaeseSera. La scommessa è dimostrare che in un solo giorno di distribuzione le rese totali saranno pari al 5% delle copie distribuite. Un’idea partecipata di giornale a cui aziende, associazioni e cittadini potranno contribuire entrando a far parte entro il 30 dicembre 2018.