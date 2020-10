Bambini durante il lockdown, le creazioni Lego diventano un globo di 4 mt di altezza

Il recente lockdown ha fermato il mondo intero, ma non la creatività e la resilienza dei bambini. Per celebrare l'infinita fantasia e l'ingegnosità unica dei più piccoli il Gruppo Lego svela un'installazione: un globo di ben 4 metri di altezza, che mette in mostra anche l’opera PazzaPiazza d’Italia realizzata dalla Famiglia Gbr. Composto da oltre 350mila mattoncini ed elementi Lego, il globo esposto presso la Lego House di Billund, in Danimarca, ha richiesto 2.700 ore di costruzione. Le creazioni Lego sono giunte da ogni parte del mondo; l’installazione è un simbolo gioioso di speranza e positività.

I bambini hanno usato la loro immaginazione senza limiti per dare un senso al mondo che li circonda e il Gruppo Lego offre a tutti l'opportunità di vedere il pianeta attraverso i loro occhi. Le realizzazioni dei bambini sono suddivise in cinque categorie: natura, veicoli, creature fantastiche, oggetti e luoghi.

Tra cui: la fattoria della speranza (Farming Hope) (una fattoria ecosostenibile con delle colture, un ruscello e un arcobaleno che trasmettono un senso di positività); il distributore mobile di cereali (Mobile Corn Man) (un orto mobile con consegna immediata di carote e mais ai bambini); il magico gufo dalle corna blu (Magical Owlicorn); la casa-ospedale dei sogni sull'albero (Dream Hospital Treehouse).

Non è troppo tardi per partecipare; infatti, le famiglie di tutto il mondo possono ancora contribuire con le proprie creazioni Lego a realizzare una versione digitale del globo, inviandole al sito lego.com/rebuild-the-world. Secondo una nuova ricerca condotta dal Gruppo Lego, i più piccoli desiderano trascorrere più ore in famiglia giocando e i genitori hanno notato che il gioco ha rivestito un ruolo fondamentale nell'intrattenimento della famiglia durante la pandemia Covid-19 .

Inoltre, il 94% dei genitori crede che il gioco aiuti a sviluppare abilità creative , tra cui la determinazione, attitudine fondamentale per il futuro successo dei bambini. L'installazione sarà visibile presso la Lego House fino al 6 novembre.