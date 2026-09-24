A Reggio Calabria la Convention dei Consulenti del lavoro

Calabria, Consulenti: è boom lavoro autonomo, tra 2022 e 1° semestre 2026 +21,7%
Secondo il report dei professionisti presentato nel corso della convention nazionale a Reggio Calabria cresce la volontà di 'mettersi in gioco'
Secondo il report dei professionisti presentato nel corso della convention nazionale a Reggio Calabria cresce la volontà di 'mettersi in gioco'
La presidente dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Reggio Calabria.
Il direttore generale dell'Inps, intervenendo alla Convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Reggio Calabria.