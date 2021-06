"Speranza capitano", scontro social Meloni-Bersani

Le parole di ieri del leader di Articolo Uno a 'Otto e Mezzo' non piacciono alla presidente FdI: botta e risposta Twitter

Tutto nasce dalla valutazione, fatta ieri sera a Otto e mezzo, da Pier Luigi Bersani sulla gestione della pandemia da parte del ministro Roberto Speranza. "E' il capitano della nave che ci ha portato fuori dalla tempesta", ha detto il leader di Articolo Uno. Ma Giorgia Meloni non la pensa così e via social la presidente di Fdi è andata all'attacco: "Speranza. Quello del coprifuoco insensato, del piano pandemico mai attivato, dei verbali della task force tenuti nascosti, colui che non ha mai ascoltato i medici sulle terapie domiciliari. Se Bersani sta parlando della stessa persona, speriamo che abbandoni la nave al più presto...", scrive su twitter.

A stretto giro la replica di Bersani: "Meloni. Quella che il coprifuoco alle 23, applicato in mezzo mondo, era 'un sopruso liberticida, un guinzaglio messo al collo degli italiani'. Con un capitano così, dove sarebbe la nave?", si chiede il leader di Articolo Uno.