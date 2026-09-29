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Brad Pitt e Angelina Jolie, anche Zahara si libera del cognome del padre: è la terza figlia

È la terza figlia che si 'libera' dal cognome del padre, solo due figli ora restano con 'Pitt' nel nome

Brad Pitt, Angelina Jolie - fotogramma/ipa
Brad Pitt, Angelina Jolie - fotogramma/ipa
29 settembre 2026 | 13.12
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Zahara, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha seguito gli altri due fratelli e ha cambiato cognome, rinunciando a quello del padre. Lunedì 28 settembre un giudice della California ha dato il via libera alla richiesta della giovane 21enne: il suo nome legale è ora Zahara Marley Jolie.

La giovane – come riporta ‘People’ - aveva presentato la domanda lo scorso giugno, chiedendo di eliminare 'Pitt' dal proprio nome all'anagrafe. Una scelta che aveva già anticipato in pubblico: lo scorso maggio, alla cerimonia di laurea allo Spelman College di Atlanta, era stata presentata proprio come "Zahara Marley Jolie".

Dopo il divorzio dei genitori - la separazione è avvenuta nel 2016 e il divorzio si è concluso a fine 2024 - i figli, in totale sono sei, tre adottivi e tre biologici, hanno scelto di rinunciare o rimuovere legalmente il cognome 'Pitt' per usare solo quello della madre.

Zahara infatti non è la prima della famiglia a prendere questa decisione. Recentemente lo ha fatto il fratello Maddox, che da Maddox Chivan Jolie-Pitt è diventato Maddox Chivan Jolie. E Shiloh lo aveva già rimosso nel 2024. Mentre la sorella Vivienne ha avviato la stessa proceduta. Inoltre, fonti vicino all'attore avrebbero dichiarato che il rapporto tra Pitt e i figli è ai ferri corti: "I contatti sono ormai ridotti al minimo", si legge.

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