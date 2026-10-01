circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 30 settembre: sorpasso 'Affari Tuoi' su 'La Ruota': 23.5% per De Martino. Sorpresa Cazzullo

'Tale & Quale' supera 'La ruota dei campioni' e 'Una giornata particolare' è terzo, sopra a 'Chi l'ha visto?'

Gerry Scotti, De Martino - Fotogramma/ipa
Gerry Scotti, De Martino - Fotogramma/ipa
01 ottobre 2026 | 11.33
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Il primo affollato mercoledì televisivo della stagione riserva diverse sorprese alla prova Auditel. In access prime time, 'Cinque Minuti' (3.944.000 spettatori, share 20.7%) e 'Affari Tuoi' (4.687.000 spettatori, share 23.5%) su Rai1 prevalgono su 'Gira la ruota dei campioni...e delle stelle' (3.646.000 spettatori, share 18.75%) e su 'La ruota dei campioni... e delle stelle', che totalizza 4.006.000 spettatori, share 20.69%.

In prime time, 'Tale & Quale Show' su Rai1 ottiene 3.471.000 spettatori con il 18,79% di share nella presentazione e 2.564.000 spettatori con il 20.83% nel programma vero e proprio, prevalendo sulla prosecuzione del programma di Gerry Scotti: 'La ruota dei campioni...e delle stelle - atto finale' registra 2.228.000 spettatori e il 16.06% di share mentre 'La ruota dei campioni...e delle stelle - highlights' ottiene 988.000 spettatori con il 10.08% di share.

Ma la sorpresa è il terzo gradino del podio dove si piazza 'Una Giornata Particolare' di Aldo Cazzullo su La7, che con 1.079.000 spettatori e il 7.2% di share supera anche 'Chi l'ha visto?' su Rai3, che ottiene 1.031.000 spettatori e il 7.1% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Doppia colpa' su Rai2 (810.000 spettatori, share 4.8%), 'Shark 2 – L’abisso' su Italia1 (803.000 spettatori, share 5%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (548.000 spettatori, share 4.7%), '4 Ristoranti' su Tv8 (385.000 spettatori, share 2.9%), 'Roberto Lipari – L’Ultimo Spettacolo' sul Nove (253.000 spettatori, share 1.6%).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti televisivi Auditel prime time
Vedi anche
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza