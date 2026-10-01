'Tale & Quale' supera 'La ruota dei campioni' e 'Una giornata particolare' è terzo, sopra a 'Chi l'ha visto?'

Il primo affollato mercoledì televisivo della stagione riserva diverse sorprese alla prova Auditel. In access prime time, 'Cinque Minuti' (3.944.000 spettatori, share 20.7%) e 'Affari Tuoi' (4.687.000 spettatori, share 23.5%) su Rai1 prevalgono su 'Gira la ruota dei campioni...e delle stelle' (3.646.000 spettatori, share 18.75%) e su 'La ruota dei campioni... e delle stelle', che totalizza 4.006.000 spettatori, share 20.69%.

In prime time, 'Tale & Quale Show' su Rai1 ottiene 3.471.000 spettatori con il 18,79% di share nella presentazione e 2.564.000 spettatori con il 20.83% nel programma vero e proprio, prevalendo sulla prosecuzione del programma di Gerry Scotti: 'La ruota dei campioni...e delle stelle - atto finale' registra 2.228.000 spettatori e il 16.06% di share mentre 'La ruota dei campioni...e delle stelle - highlights' ottiene 988.000 spettatori con il 10.08% di share.

Ma la sorpresa è il terzo gradino del podio dove si piazza 'Una Giornata Particolare' di Aldo Cazzullo su La7, che con 1.079.000 spettatori e il 7.2% di share supera anche 'Chi l'ha visto?' su Rai3, che ottiene 1.031.000 spettatori e il 7.1% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Doppia colpa' su Rai2 (810.000 spettatori, share 4.8%), 'Shark 2 – L’abisso' su Italia1 (803.000 spettatori, share 5%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (548.000 spettatori, share 4.7%), '4 Ristoranti' su Tv8 (385.000 spettatori, share 2.9%), 'Roberto Lipari – L’Ultimo Spettacolo' sul Nove (253.000 spettatori, share 1.6%).