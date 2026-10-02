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Ascolti tv, 'Doc - Nelle tue mani 4' debutta e vince la prima serata. Rai1 domina anche con 'Affari Tuoi'

La Rete Ammiraglia domina anche l'access prime time e batte la concorrenza de 'La Ruota della Fortuna'

Matilde Gioli e Luca Argentero - (Ipa)
Matilde Gioli e Luca Argentero - (Ipa)
02 ottobre 2026 | 12.28
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

La quarta stagione di 'Doc - Nelle tue mani' ha debuttato ieri, giovedì 1 ottobre, vincendo la prima serata con il 26,4% di share. La serie di punta di Rai1 con Luca Argentero ha incollato allo schermo 3.979.000 spettatori. Su Canale 5, il serial turco 'Racconto di una Notte' ha conquistato 1.906.000 spettatori e l'11,1%. Su Italia 1, 'Le Iene' ha radunato 1.007.000 spettatori, pari all'8,6%. Su Rai2, 'Ore 14 Sera' è stato visto da 884.000 spettatori, pari al 6,4%. Su La7, 'Piazzapulita' ha totalizzato 776.000 spettatori e il 5,9%.

Su Rete 4, 'Dritto e rovescio' ha segnato 707.000 spettatori e il 6%. Su Rai3, 'Papà scatenato' è stato visto da 540.000 spettatori pari al 2,9%, mentre su Tv8 'The Equalizer – Il vendicatore' 507.000 spettatori e 3,4%. Infine sul Nove, 'Buy it now - Mai più senza' ha ottenuto 274.000 spettatori e l'1,7%.

Nella fascia access prime time, Rai1 con 'Affari Tuoi' batte la concorrenza de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5: i pacchi conquistano 4.596.000 spettatori e il 23,3%, mentre la Ruota 4.375.000 spettatori e il 22,2%.

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ascolti tv ascolti tv giovedì 1 ottobre ascolti tv ieri sera Luca Argentero Doc Nelle tue mani 4 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna
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