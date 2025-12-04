circle x black
Ascolti tv, Rai1 con 'L'Altro Ispettore' vince ancora il prime time

'La Ruota della Fortuna' ha tenuto davanti al video 5.067.000 spettatori

04 dicembre 2025
E' Rai1 con 'L’Altro Ispettore' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 3 dicembre. La fiction ha incollato davanti al video 2.820.000 spettatori, totalizzando il 17.4% di share. Canale5, con 'Gigi e Vanessa Insieme' è stato la scelta di 2.238.000 spettatori, con uno share del 17%. Terzo posto sul podio per Italia1, con la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia, che ha coinvolto 2.141.000 spettatori con l’11% di share.

Su Rai3, 'Chi l’ha Visto?' ha ottenuto un ascolto medio di 1.516.000 spettatori, per uno share del 9.6%, mentre La7 con 'Una Giornata Particolare' di Aldo Cazzullo ha tenuto davanti allo schermo 1.182.000 spettatori registrando il 6.6% di share. Rai2, che ieri trasmetteva 'Un uomo sopra la legge', ha convinto 773.000 spettatori pari al 4.3% di share, mentre su Rete4 'Realpolitik' di Tommaso Labate è stato visto da 422.000 spettatori (con share al 3.3%).

Nell'access prime time, 'La Ruota della Fortuna' ha tenuto davanti al video 5.067.000 spettatori, per uno share al 24.3%, mentre 'Affari Tuoi' è arrivato a 4.660.000 spettatori totalizzando uno share del 22.3%.

