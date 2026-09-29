L'attore statunitense Dennis Haskins, noto soprattutto per aver interpretato il severo ma affettuoso preside Richard Belding nella serie televisiva "Bayside School" (titolo originale inglese "Saved by the Bell"), è morto all'età di 75 anni domenica 27 settembre in una struttura residenziale assistita di Burbank, in California, nell'area di Los Angeles. La notizia è stata annunciata dal suo agente, Jay Schachter, che ha ricordato l'attore come una persona particolarmente legata al suo pubblico. "E' una perdita tragica. Tutti amavano il signor Belding e quelli di noi che hanno conosciuto Dennis lo amavano ancora di più", ha dichiarato Schachter in un comunicato. "Era una persona fantastica e amava, davvero amava, i suoi fan. Aveva sempre tempo per loro, senza eccezioni. È stato il mio cliente e un caro amico per oltre 20 anni e mi mancherà terribilmente". Le cause del decesso non sono state rese note.

Nato a Chattanooga, nel Tennessee, il 18 novembre 1950, Haskins aveva iniziato la sua carriera televisiva nel 1979 con una partecipazione alla serie "Hazzard". l ruolo che gli avrebbe dato la maggiore popolarità arrivò alla fine degli anni Ottanta. Haskins interpretò per la prima volta il preside Richard Belding nella serie di Disney Channel "Good Morning, Miss Bliss", trasmessa nel 1988-1989. Dopo una sola stagione, il progetto venne rielaborato e trasformato nella sitcom "Bayside School", approdata sulla rete Nbc nel 1989. Haskins rimase nel cast della serie fino al 1993, partecipando a 86 episodi. Il personaggio di Belding tornò poi nella serie "Bayside School - La nuova classe", nella quale l'attore recitò dal 1993 al 2000, per complessivi 143 episodi. Il personaggio del preside Belding sarebbe tornato ancora una volta nel febbraio 2015, quando Haskins si riunì con Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez e Tiffani Thiessen per uno sketch televisivo nel programma "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

"Bayside School" raccontava la vita di sei adolescenti alle prese con gli anni del liceo alla Bayside High di Pacific Palisades. Al centro delle vicende c'erano Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), Kelly Kapowski (Tiffani-Amber Thiessen), Jessie Spano (Elizabeth Berkley), A.C. Slater (Mario Lopez), Lisa Turtle (Lark Voorhies) e Screech Powers (Dustin Diamond). Tra storie d'amore, amicizie, rivalità e situazioni comiche, il gruppo si muoveva tra le aule della scuola e il locale di ritrovo "The Max", mentre sullo sfondo c'era il preside Richard Belding, interpretato da Haskins, figura autorevole ma spesso coinvolta nelle movimentate vicende dei suoi studenti. Zack Morris era inoltre noto per rompere la quarta parete e rivolgersi direttamente al pubblico, una delle caratteristiche più riconoscibili della serie.

Haskins aveva lavorato anche al cinema. Tra i suoi film figurano "Testimone chiave" (1989), "Max Keeble alla riscossa" (2001), "Red Water - Terrore sott'acqua" (2003), "301 - La leggenda di Maximus il fichissimo" (2011) e "Un milione di modi per morire nel West" (2014), commedia diretta e interpretata da Seth MacFarlane.

In televisione aveva inoltre partecipato a serie come "Men of a Certain Age", "How I Met Your Mother", "Mad Men", "New Girl", "Hot in Cleveland", 2I’m Dying Up Here", "Robot Chicken" e "C'è sempre il sole a Philadelphia".

Al di fuori della recitazione, Haskins era appassionato di sport e musica. Aveva giocato a basket per un anno all'University of Tennessee at Chattanooga, che nel 2000 gli aveva assegnato il premio Most Distinguished Alumni Award. A lui era stato inoltre intitolato un decathlon accademico regionale per studenti delle scuole superiori, il Dennis Haskins Open. Come musicista aveva partecipato nel 2000 a due tournée della Uso, l'organizzazione che sostiene le forze armate statunitensi, esibendosi per i militari in Kosovo, Macedonia e Bosnia. Nel 2002 aveva preso parte a un'altra tournée in Afghanistan, Pakistan, Oman e Kirghizistan. Aveva inoltre suonato con i Blue Angels. Haskins lascia il figlio Dustin. (di Paolo Martini)