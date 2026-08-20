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Paura per Belen, l'incidente con il cavallo: "Ho fatto una capriola tipo Dragon Ball"

Il video condiviso sui social dalla showgirl

Belen - Instagram
Belen - Instagram
20 agosto 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Regola numero uno? "Rialzarsi sempre". Con ironia ed eleganza, Belen Rodriguez ha raccontato sui social la caduta da cavallo avvenuta durante un'uscita con Pongo. La showgirl argentina ha condiviso su Instagram un video in cui mostra il momento dell'incidente: secondo il suo racconto, il cavallo avrebbe inciampato in una buca, facendola cadere.

Fortunatamente, la caduta non ha avuto conseguenze né per Belen né per l'animale. È stata la stessa showgirl a rassicurare i suoi follower attraverso le Instagram stories: "Non mi sono fatta niente, mio padre mi ha insegnato a saper cadere attraverso il judo, ovvero rotolando. Quindi con una capriola, tipo Dragon Ball Z".

In un altro video in cui mostra l'incontro con il cavallo Pongo, Belen ha raccontato con gratitudine l'esperienza vissuta in sella: "Aspettando il volo, e non parlo dei cantanti... Grazie Pongo, sei stato spettacolare durante questa meravigliosa Alba. Grazie per avermi portato in sella, grazie per avermi fatto provare adrenalina emozione e amore".

Riproduzione riservata
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