circle x black
Cerca nel sito
 

Benigni torna in tv: "Mi sono innamorato di Pietro, lo sento così vicino"

Mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Ra1 in anteprima mondiale il monologo del premio Oscar 'Pietro - Un uomo nel vento'

Roberto Benigni
Roberto Benigni
04 dicembre 2025 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui! Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino!". A parlare è Roberto Benigni nel suo monologo dal titolo 'Pietro - Un uomo nel vento', uno straordinario evento tv per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare, girato per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano, che andrà in onda, in prima mondiale mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Rai 1.

In 'Pietro - Un uomo nel vento', una produzione Stand by me e Vatican Media, distribuita da Fremantle - presentato oggi in anteprima stampa al MaXXi di Roma - l'attore e regista premio Oscar racconta la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica.

E ancora, continua Benigni in un passaggio del monologo di quasi due ore: "Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere...proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roberto benigni benigni san pietro benigni rai 1 benigni in tv
Vedi anche
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza