"Non potreste mai immaginare cosa mi sia successo mentre preparavo questo lavoro su Pietro. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. E quanto mi sono affezionato a lui! Perché Pietro è proprio come noi. Lo sento così vicino!". A parlare è Roberto Benigni nel suo monologo dal titolo 'Pietro - Un uomo nel vento', uno straordinario evento tv per celebrare nel nome di Pietro il Giubileo che sta per terminare, girato per la prima volta dal cuore di Città del Vaticano, che andrà in onda, in prima mondiale mercoledì 10 dicembre alle 21.30 su Rai 1.

In 'Pietro - Un uomo nel vento', una produzione Stand by me e Vatican Media, distribuita da Fremantle - presentato oggi in anteprima stampa al MaXXi di Roma - l'attore e regista premio Oscar racconta la vita dell’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua Chiesa. Un luogo unico, un artista e autore straordinario, amato dal pubblico, per far rivivere una vita misteriosa ed epica.

E ancora, continua Benigni in un passaggio del monologo di quasi due ore: "Leggendo la sua storia continuavo a pensare: ma quello sono io, avrei fatto la stessa cosa! Pietro ci somiglia profondamente. È proprio come noi. La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, si addormenta, soffre, gioisce e si lascia commuovere...proprio come facciamo noi. Ed a lui è stato affidato il compito più grande mai dato a un essere umano: aprire o chiudere le porte del Paradiso. Incredibile!".