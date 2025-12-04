circle x black
Can Yaman è single, finita la relazione con Sara Bluma: "Cerco il vero amore"

L'attore turco e la dj si sono detti addio

Can Yaman e Sara Bluma - fotogramma/ipa
Can Yaman e Sara Bluma - fotogramma/ipa
04 dicembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Can Yaman di nuovo single? La relazione tra l'attore turco e Sara Bluma sarebbe giunta ormai al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni, alimentate dalla sparizione delle foto insieme sui social, l'ipotesi trova ora conferma. A riportarlo è il settimanale 'Diva e Donna' che in copertina riporta una confidenza dell'attore: "Ora cerco il vero amore", ha detto Yaman.

L'ultima volta che i due sono stati visti insieme risale a fine ottobre, durante un soggiorno a Tenerife. Da allora, nessuna immagine di coppia, fino a quando l'artista e dj di origini algerine ha chiuso il profilo social eliminando tutte le foto insieme all'ex compagno.

La relazione

La prima apparizione pubblica risale invece allo scorso 23 giugno, quando la coppia ha sfilato all'Italian Global Series Festival, a Rimini, mano nella mano. In un'intervista rilasciata a Domenica In, l'attore si è mostrato molto riservato e concentrato sul lavoro, evitando qualsiasi domanda riguardo sulla vita privata, che preferisce mantenere lontano dai riflettori.

