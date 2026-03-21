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Canzonissima, al via oggi sabato 21 marzo: le anticipazioni

Il primo appuntamento con Milly Carlucci e lo storico programma

Milly Carlucci - fotogramma/ipa
Milly Carlucci - fotogramma/ipa
21 marzo 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via da oggi sabato 21 marzo su Raiuno 'Canzonissima', la nuova edizione di un programma che per anni ha appassionato milioni di telespettatori. Si presenta con un format originale e contemporaneo, capace di celebrare il grande patrimonio della musica italiana mettendo al centro gli artisti e le loro storie.

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I concorrenti

Il programma, condotto da Milly Carlucci in diretta su Rai 1 vede la partecipazione di grandi nomi che hanno segnato la storia della canzone italiana e continuano a entusiasmare il pubblico: Riccardo Cocciante, Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo.

Le anticipazioni

Ogni puntata è costruita attorno a un tema preciso:

- La canzone del cuore: una canzone di altri artisti che ha ispirato la loro carriera.

- La dedica: una canzone di altri da dedicare a qualcuno o a qualcosa di speciale.

- Il primo successo: il brano del proprio repertorio con cui è iniziato il rapporto con il pubblico.

- La rivincita di Sanremo: una canzone che al Festival non ha vinto, ma è rimasta nel cuore della gente.

- La canzone che avrei voluto scrivere io: un brano amato e ammirato che ogni artista avrebbe voluto firmare.

- Il tuo più grande successo: il brano simbolo della propria carriera.

Ogni esibizione, introdotta da una clip in cui l’artista racconta il motivo della propria scelta e il valore che quella canzone ha avuto nel suo percorso umano e professionale, regalerà emozioni, trasformando l’esibizione in un momento di racconto personale oltre che musicale.

Al termine di ogni puntata sarà proclamata la Canzonissima di puntata che accederà alla puntata finale.

Nella puntata finale ci sarà una ulteriore manche in cui verranno riproposte tutte le 'canzonissime' vincitrici di ogni puntata al fine poi di incoronare la Canzonissima 2026.

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno tre componenti di voto: un panel di personalità del mondo dello spettacolo, i 'magnifici 7': Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini, gli stessi cantanti – che potranno votare la loro canzone preferita escludendo la propria – e il pubblico, coinvolto attraverso i social.

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canzonissima milly carlucci
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