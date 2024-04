Con Fabio Fazio in studio anche Scurati

Nuova puntata, domenica 28 aprile, per 'Che Tempo Che Fa'. Tre gli ospiti di Fabio Fazio in prima serata sul Nove. Il primo annuncio è arrivato due giorni fa: "In questo 25 aprile - si leggeva sui social del programma - vi annunciamo che, domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove, saremo felici di ospitare Antonio Scurati".

Quindi, due giorni dopo, ecco il nuovo ospite: "Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove ospiteremo Francesca Fagnani". Poi il terzo annuncio: "È una delle voci più amate della musica italiana. Dopo due anni di attesa, questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove avremo Noemi, prossima conduttrice del Concerto del Primo Maggio, che ci presenterà il suo nuovo singolo 'Non ho bisogno di te'".