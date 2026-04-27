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Chiara Ferragni torna tra i follower: "Finalmente possiamo parlare"

L'imprenditrice digitale si è messa alle spalle la vicenda giudiziaria

Chiara Ferragni - Ipa/Fotogramma
Chiara Ferragni - Ipa/Fotogramma
27 aprile 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ritorno di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, dopo la chiusura della vicenda giudiziaria con il proscioglimento per il Pandoro gate, è tornata attivissima sui suoi profili social, lanciando un messaggio diretto ai suoi follower nel gruppo privato su Instagram.

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"Ciao ragazzi, non ci sentiamo da tanto", ha scritto, in inglese, Ferragni, "penso sia arrivato il momento di tornare a parlare un po', finalmente direi. Come state?". Un altro piccolo passo verso la normalità per l'imprenditrice digitale, tornata a instaurare un rapporto diretto con i suoi follower.

Ferragni è reduce da un viaggio in Namibia, un momento che le è servito per ricaricarsi e lasciarsi alle spalle gli anni complicati: ""Questo viaggio in Namibia", ha scritto Ferragni, "non è stato solo un'avventura: per me ha significato chiudere un cerchio".

"Mi sono trovata a contatto con la natura, mi sono sentita presente e amata e ho capito davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere 1000% più felice e me stessa di quanto io sia mai stata". Ferragni ha poi raccontato di aver pianto di felicità durante questo viaggio che ha definito "uno dei più belli che ho mai fatto".

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chiara ferragni ferragni ferragni ritorno
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