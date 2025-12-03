'Choose Earth', il decennio cruciale per il pianeta raccontato dagli Earth Protectors

Dal 2014 al 2024, un periodo decisivo per il futuro della Terra, viene raccontato attraverso le voci di chi combatte ogni giorno per difendere gli ecosistemi: è la missione di Choose Earth, la nuova serie prodotta dalla One Planet One Future Foundation, che dal 10 dicembre sarà disponibile su Amazon Prime Video.

Choose Earth è una serie-documentario in cinque episodi sulle sfide dell’ultimo storico decennio e sul bivio a cui siamo arrivati. Creando le sue installazioni in giro per il mondo, l'artista e attivista ambientale Anne de Carbuccia incontra una nuova generazione di donne e uomini impegnati a proteggere noi e il nostro pianeta. Attraverso le storie di questi giovani straordinari, che lei chiama "Earth Protectors", la serie vuole documentare in chiave antropologica il periodo dal 2014 al 2024, con un focus creativo sulla necessità di adattarsi, sull’importanza dell’eredità culturale e sui crescenti rischi per la democrazia così come la conosciamo. Anne desidera che la serie sia anche una testimonianza storica per gli spettatori del futuro su questi tempi di transizione. Spera di mostrare che, con l'aiuto delle tecnologie recentemente sviluppate, il cambiamento della nostra società può volgere verso un futuro positivo. Ogni episodio esplora un tema specifico affrontando le potenti sfide dell’ultimo decennio: dalla perdita culturale nell’Himalaya causata dal collasso climatico ai movimenti giovanili nel nord del pianeta, che divengono sempre più rumorosi ed estremi.

La serie, che documenta un decennio cruciale in chiave antropologica, pone l'accento sull'adattamento, sulla conservazione dell'eredità culturale e sui crescenti rischi per la democrazia così come la conosciamo. "Voglio portare lo spettatore in un viaggio che lo ispiri. Voglio che ciascuno di noi capisca che può diventare una forza geologica positiva. I nostri pensieri e le nostre azioni quotidiane hanno un impatto sul pianeta e questo ci rende potenti. Significa che, se gli esseri umani scelgono di farlo, possiamo cambiare dall’ oggi al domani il futuro del nostro pianeta", dichiara la regista Anne de Carbuccia.