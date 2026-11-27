Il capolavoro verdiano nacque al Piermarini il 5 febbraio 1887 e da allora è tornato in teatro 26 volte, per un totale di 185 rappresentazioni. Il prossimo 7 dicembre la nuova produzione con Myung-Whun Chung sul podio e la regia di Damiano Michieletto

Ci sono opere che appartengono alla storia di un teatro al punto da diventarne parte dell'identità. È il caso di "Otello" di Giuseppe Verdi, un titolo che alla Scala ha un legame speciale, non soltanto perché proprio sul palcoscenico milanese vide la luce nel 1887, ma perché nel corso di quasi 140 anni ha accompagnato alcune delle stagioni più importanti del Piermarini, affidandosi a direttori, registi e interpreti destinati a lasciare il segno nella storia dell'opera. Il prossimo 7 dicembre, in occasione della tradizionale serata inaugurale, il capolavoro verdiano torna a occupare il centro della scena con una nuova produzione diretta da Myung-Whun Chung, al suo debutto nella veste di direttore musicale del Teatro, e con la regia di Damiano Michieletto.

Un ritorno che assume il significato di un viaggio nella memoria e, insieme, di una nuova tappa di una storia cominciata il 5 febbraio 1887. Fu allora che "Otello", ultima grande opera di Verdi prima del "Falstaff", debuttò alla Scala sotto la direzione di Franco Faccio. Una prima assoluta attesissima, che consacrò Francesco Tamagno nel ruolo del protagonista, accanto a Romilda Pantaleoni come Desdemona e Victor Maurel come Jago. Per il tenore fu una consacrazione destinata a entrare nella leggenda: la sua interpretazione contribuì a definire una nuova immagine del tenore verdiano, chiamato a confrontarsi con una parte di straordinaria intensità vocale e drammatica.

Il successo fu immediato. Dopo la prima, l'opera rimase in cartellone per altre 25 rappresentazioni, confermando il valore di una partitura nella quale Verdi aveva portato a maturazione una ricerca musicale e teatrale durata anni. In orchestra, tra i musicisti impegnati in quella storica produzione, sedeva anche un giovane violoncellista destinato a diventare uno dei più grandi direttori della storia: Arturo Toscanini. Dodici anni dopo, nel 1899, sarebbe stato proprio lui a dirigere l'ultima recita scaligera di Tamagno nel ruolo di Otello.

La storia dell'opera al Piermarini prosegue con Franco Faccio, che torna sul podio nel 1889 per altre tredici recite, e con Edoardo Mascheroni, cui viene affidata la direzione nel 1891. Nel 1913 è Tullio Serafin a guidare l'esecuzione, con Icilio Calleja, Linda Cannetti e Mario Sammarco. Nel 1927 e nel 1928 torna Toscanini, questa volta alla guida dell'orchestra, con Antonin Trantoul, Bianca Scacciati e Mariano Stabile, che interpreta Jago. La regia è di Giovacchino Forzano, le scene di Edoardo Marchioro e i costumi di Caramba.

Stabile ritrova il personaggio di Jago anche nella produzione del 1935, diretta da Gino Marinuzzi con Francesco Merli e Maria Caniglia. Lo spettacolo viene ripreso nel 1936 e nel 1938, quando sul podio sale Victor de Sabata. Nel 1942 Marinuzzi torna a dirigere l'opera, con il protagonista affidato a Giacomo Lauri Volpi.

È soprattutto nel secondo dopoguerra che "Otello" assume un ruolo sempre più importante nella programmazione scaligera. Victor de Sabata riporta il titolo in teatro con il tenore cileno Ramón Vinay, protagonista il 26 dicembre 1947, in quella che rappresenta la prima inaugurazione della Scala nella data di Santo Stefano. Accanto a lui canta Maria Caniglia. Vinay torna nel 1949 e nel 1950, ancora con De Sabata sul podio, e con Renata Tebaldi nel ruolo di Desdemona. Renata Tebaldi è protagonista anche nel 1954, quando per la prima volta affronta il titolo scaligero Mario Del Monaco, uno degli Otello più celebri del Novecento. A dirigere è Antonino Votto, con Leonard Warren nella parte di Jago e le scene dipinte da Alexandre Benois. Nel 1959 Votto e Del Monaco ritrovano l'opera, questa volta con Leonie Rysanek e Tito Gobbi, in uno spettacolo firmato da Margherita Wallmann.

Dopo questa stagione di grandi interpreti, il titolo conosce una lunga assenza dal palcoscenico milanese. Il ritorno arriva il 7 dicembre 1976, con una produzione destinata a diventare una delle più celebri nella storia delle inaugurazioni scaligere. Per la prima volta la serata viene trasmessa in diretta televisiva dalla Rai e sul podio sale Carlos Kleiber, in uno degli appuntamenti più discussi della sua carriera al Piermarini. La sua direzione è accompagnata da una contestazione di una parte del pubblico, destinata a essere ricordata come uno degli episodi più clamorosi nella storia del loggione scaligero.

A firmare lo spettacolo è Franco Zeffirelli, con un allestimento sontuoso, mentre il cast riunisce Plácido Domingo come Otello, Mirella Freni come Desdemona e Piero Cappuccilli come Jago. Nonostante le riserve iniziali di alcuni sostenitori di Mario Del Monaco, che giudicano Domingo troppo lirico per la parte, il tenore spagnolo diventa negli anni uno degli interpreti di riferimento del personaggio.

Quella del 1976 è una delle grandi serate della storia del teatro. La produzione viene ripresa nel 1980, nel 1981 e nel 1982, con Silvano Carroli nel ruolo di Jago, e nuovamente nel 1987, quando la parte del perfido alfiere è affidata a Renato Bruson.

Un altro appuntamento significativo arriva il 7 dicembre 2001, quando Riccardo Muti sceglie proprio "Otello" per inaugurare l'ultima stagione al Piermarini prima della chiusura necessaria alla ristrutturazione del teatro. Anche questa volta protagonista è Plácido Domingo, accanto a Barbara Frittoli e Leo Nucci. La regia è di Graham Vick, con uno spettacolo di grande ricchezza visiva, ma di impostazione più prudente rispetto ad altre letture contemporanee dell'opera.

Il rapporto tra Muti e il titolo verdiano prosegue anche fuori Milano: nel 2003 il direttore porta lo spettacolo in tournée a Tokyo, con Clifton Forbis, Leo Nucci e Andrea Rost. Nel 2005 l'opera torna invece al Teatro degli Arcimboldi, durante la temporanea attività della Scala nella sede alternativa, sotto la direzione di Oleg Caetani. Nel cast, accanto a Clifton Forbis e Nucci, c'è Daniela Dessì.

Con la nuova produzione del 7 dicembre 2026, "Otello" raggiunge così un altro passaggio importante di una vicenda che conta complessivamente 26 riprese tra nuove produzioni e riprese in sede e in tournée, per un totale di 185 rappresentazioni. Un patrimonio artistico che la Scala celebra affidando nuovamente il capolavoro al proprio pubblico nel momento simbolicamente più importante della stagione. A guidare l'orchestra sarà Myung-Whun Chung, che torna al Piermarini nella nuova veste di direttore musicale, ritrovando l'Orchestra e il Coro del Teatro con cui il suo sodalizio artistico dura dal 1990. Una relazione consolidata che incontra uno dei compositori più amati dalla Scala e una delle sue opere più impegnative sul piano musicale e teatrale. La regia è di Damiano Michieletto, con le scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti e la drammaturgia di Mattia Palma. Nel ruolo di Otello debutta Brian Jagde, affiancato da Eleonora Buratto come Desdemona e Luca Salsi come Jago. Completano il cast Juan Francisco Gatell (Cassio), Cristiano Olivieri (Roderigo), Szilvia Vörös (Emilia), Huanhong Li (Lodovico) e Nicolò Ceriano (Montano). Il Coro della Scala è preparato da Alberto Malazzi, mentre il Coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala è preparato da Brunella Clerici. Per Jagde si tratta della seconda inaugurazione del 7 dicembre, dopo quella del 2024 con "La forza del destino". Buratto, già protagonista alla Scala in "L'elisir d'amore", "Così fan tutte", "Les contes d'Hoffmann" e "Simon Boccanegra", affronta invece per la prima volta in scena la serata inaugurale, dopo la partecipazione all'appuntamento televisivo "...a riveder le stelle" del 2020. Salsi è ormai un veterano della Prima: ha partecipato alle inaugurazioni del 2017 con "Andrea Chénier", del 2019 con "Tosca", del 2021 con "Macbeth" e del 2023 con "Don Carlo", oltre che alla serata televisiva del 2020. Nelle recite del 29 dicembre e del 2 e 5 gennaio, il ruolo di Otello sarà affidato a Luciano Ganci, quello di Desdemona a Roberta Mantegna e quello di Jago a Roberto Frontali.

L'attesa per la Prima sarà accompagnata anche quest'anno da un programma di iniziative rivolte alla città. Dal 30 novembre prenderà il via Prima Diffusa, il progetto che porta l'opera e la serata inaugurale in diversi luoghi di Milano e del territorio, mentre il 4 dicembre è in calendario l'anteprima riservata agli Under 30. Il 7 dicembre lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Rai Radio 3, rinnovando una tradizione che, a partire dalla storica edizione televisiva del 1976, ha contribuito a fare della Prima della Scala un evento culturale seguito ben oltre i confini del teatro.

A quasi 140 anni dal debutto, dunque, "Otello" torna là dove tutto è cominciato. Non è soltanto il ritorno di un titolo centrale nel catalogo verdiano, ma la riapertura di un capitolo della memoria scaligera: da Tamagno a Domingo, da Toscanini a Kleiber e Muti, fino a Chung e ai protagonisti della nuova produzione. Una storia nella quale il teatro milanese non è stato soltanto il luogo delle rappresentazioni, ma uno dei principali custodi e interpreti di un capolavoro che continua a misurarsi con il proprio tempo. (di Paolo Martini)