Ascolti tv, 'Tale e Quale Show' su Rai1 vince la prima serata

L'access prime time è ancora una volta della 'Ruota della fortuna' di Gerry Scotti, su Canale 5

Un telecomando (Foto 123Rf)
18 ottobre 2025 | 12.55
Redazione Adnkronos
'Tale e Quale Show' su Rai1 si aggiudica il podio degli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 17 ottobre, con 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share, seguito da Canale 5 con 'Tradimento' che totalizza 2.064.000 spettatori e il 14.9% e da 'Quarto Grado' su Rete4 con 1.156.000 spettatori e l'8.7% di share.

Fuori dal podio, su Italia1 'Colombiana' con 1.014.000 spettatori e il 6% di share, su Rai2 'Quelli che mi vogliono morto' intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.5%, La7 con 'Propaganda Live' che registra 892.000 spettatori e il 6.8%, il Nove con 'Fratelli di Crozza' che ottiene 1.036.000 di telespettatori e il 6%, mentre 'FarWest' su Rai3 totalizza 548.000 spettatori (3.7%), e 'Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo' su TV8 ottiene 446.000 spettatori e il 2.8%.

L'access prime time è ancora una volta della 'Ruota della fortuna' di Gerry Scotti, su Canale 5, che totalizza 4.783.000 telespettatori e uno share del 24.6%, seguito da 'Affari tuoi' con Stefano De Martino, su Rai1, con 4.384.000 spettatori e il 22.4% di share, mentre i 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa, su Rai1, totalizzano 3.623.000 spettatori e il 19.8%, mentre 'Otto e Mezzo' su La7 conquista 1.883.000 spettatori per uno share del 9.7%.

