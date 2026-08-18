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Hayden Panettiere, la madre accusa ex compagno della figlia: "Era con lei quando è morta"

L'attrice è deceduta a 36 anni domenica scorsa a Greenville

Hayden Panettiere - (Afp)
Hayden Panettiere - (Afp)
19 agosto 2026 | 00.06
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

Lesley Vogel, madre di Hayden Panettiere, ha parlato pubblicamente della morte improvvisa dell’attrice, deceduta a 36 anni domenica scorsa a Greenville, South Carolina, per una sospetta overdose. In un’intervista a Nbc News, la donna ha accusato l’ex compagno della figlia, Brian Hickerson, 37 anni, pregiudicato e già condannato per violenze domestiche, di essere stato con lei al momento del decesso: “Questa persona nella sua vita, che abbiamo cercato di allontanare per molto tempo, era con lei quando è morta”. Vogel ha espresso anche dubbi sull’orario della chiamata al 911, avvenuta nel primo pomeriggio, dicendo che “non è il momento tipico in cui si fa festa, generalmente parlando”.

Secondo un rapporto della polizia, Hickerson e suo fratello erano nell’appartamento quando Panettiere ha avuto un arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla; nell’abitazione sarebbe stato trovato anche Narcan. La madre ha detto di aver scelto il “non contatto” con la figlia negli ultimi mesi, pur continuando a preoccuparsi per la relazione con Hickerson, segnata da anni di violenze, arresti e ricoveri.

Parlando della figlia, Vogel ha aggiunto: “Hayden era una persona incredibilmente talentuosa in tanti campi. I giovani che crescono nell’industria dello spettacolo affrontano una lotta continua, è un ambiente difficile, e non è raro che imbocchino strade sbagliate. Diventa complicato restare fedeli a se stessi, e credo che Hayden purtroppo abbia perso la sua strada. Vorrei fosse andata diversamente”.

Panettiere aveva raccontato nel memoir 'This Is Me: A Reckoning' le pressioni subite da bambina, le sue dipendenze, la depressione post-partum e la morte del fratello Jansen, scomparso nel 2023 a 28 anni. La madre è scoppiata in lacrime ricordando quel secondo terribile lutto: “Sento che ora lei è con suo fratello, e sono in pace”, ha detto. L’attrice lascia una figlia di 11 anni, Kaya, affidata all’ex compagno Wladimir Klitschko. Panettiere era diventata famosa da giovanissima con le serie tv “Heroes” e “Nashville”, ottenendo due nomination ai Golden Globe.

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