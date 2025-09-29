circle x black
'I Fatti Vostri' quando va in onda? Il motivo dello slittamento

Al via dal 6 ottobre

Anna Falchi e Flavio Montrucchio - fotogramma/ipa
Anna Falchi e Flavio Montrucchio - fotogramma/ipa
29 settembre 2025 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessun mistero dietro il rinvio della trasmissione 'I Fatti Vostri', la cui nuova stagione debutterà il prossimo 6 ottobre con al timone Anna Falchi e Flavio Montrucchio. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti Rai, il motivo dello slittamento di una settimana (era inizialmente previsto per oggi, 29 settembre), è dovuto ad un rinnovo dell'allestimento scenografico, che ha richiesto più tempo, e ad alcune novità nel meccanismo del gioco. Nessun 'problema', dunque, come riportato da alcuni media, tra i conduttori o sull'organizzazione del programma.

Il posticipo del debutto di stagione della storica trasmissione di Rai2, condotta per il quinto anno da Anna Falchi quest'anno affiancata dalla new entry Flavio Montrucchio, aveva creato un po' di suspence sui social e tra i telespettatori fan del programma, inducendo alle più disparate ipotesi sulle possibili motivazioni, e portando l'hastag della trasmissione in tendenza su Google Trends.

