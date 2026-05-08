"Massimo Giannini non ha fatto una bella uscita ma decontestualizzata quella frase sembra anche più grave di quello che è". A intervenire così, conversando con l'Adnkronos, sulle polemiche suscitate da una dichiarazione del giornalista a 'DiMartedì' è Paolo Falessi, fondatore del celebre gruppo musicale i Ladri di Carrozzelle, composto principalmente da artisti con disabilità. Ospite del programma di Giovanni Floris su La7, Giannini parlando dell'azione e della tenuta del governo, aveva detto: "Se" una persona "passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile sulla sedia a rotelle senza fare nulla, è inutile aver vissuto così tanto. La stessa cosa vale per il governo".

"Sicuramente - aggiunge Falessi - in Italia abbiamo un grande problema culturale. E oggi più di qualche anno fa c'è un imbarbarimento e c'è un enorme problema di linguaggio, soprattutto nei ragazzi ma non solo. Stiamo tornando indietro invece di andare avanti. Ma questo lo si deve anche al fatto che sono stati tagliati i fondi per eventi di sensibilizzazione. Noi negli anni '90 facevamo 100 concerti l'anno e 50 erano in eventi di sensibilizzazione. Adesso di questi eventi ce ne sono molti meno. Ora noi siamo in tour proprio nella scuole, grazie alla sponsorizzazione della Siae, e ci accorgiamo che sui ragazzi ha un effetto enorme confrontarsi con noi e con la nostra musica. Dopo i nostri eventi, i ragazzi hanno un'apertura mentale che prima non avevano. Se non si lavora su questo, sulla sensibilizzazione e l'inclusione, non cambierà nulla. E questo non riguarda solo le scuole perché, per esempio, quando noi ci confrontiamo con le amministrazioni comunali per i concerti, pur essendo una band musicale, spessissimo non ci fanno mica parlare con l'assessore alla cultura, ci mandano dall'assessore alle politiche sociali e alla salute... Il problema, ripeto, è culturale", conclude Falessi.