I Primus tornano in Italia dopo 11 anni con una data a Milano

È passato davvero troppo tempo dall’ultima volta in Italia dei Primus, che dopo undici anni tornano nel nostro Paese con un’unica data del loro tour europeo venerdì 31 luglio prossimo al Circolo Magnolia di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti alla newsletter dei Primus dalle 10 di mercoledì 25 febbraio, per i follower dell’artista su Spotify dalle 10 di giovedì 26 febbraio e infine per tutti su Ticketone dalle 10 di venerdì 27 febbraio. Negli ultimi due anni, i Primus hanno vissuto una fase di rinnovamento e intensa attività creativa che ha rilanciato l’energia del gruppo su più fronti. Dopo la collaborazione con A Perfect Circle e Puscifer nell’ambito del Sessanta Tour nel 2024–2025, un progetto celebrativo iniziato come commemorazione del sessant’anni di Maynard James Keenan – amico della band e frontman di Tool, A Perfect Circle e Puscifier – e caratterizzato da esibizioni con set collaborativi tra le band, i Primus hanno proseguito il loro percorso con attività live di alto profilo in Nord America e oltre.

Nel 2025 la band ha intrapreso l’Onward & Upward Summer Tour, una tournée statunitense in cui ha presentato sul palco, oltre ai classici intramontabili come Jerry Was a Race Car Driver e My Name Is Mud, anche materiale raramente eseguito dal vivo e nuove interpretazioni del proprio repertorio, il tutto con il nuovo batterista John Hoffman, scelto dopo una selezione internazionale di oltre 6.100 candidati. Parallelamente agli impegni dal vivo, i Primus hanno anche pubblicato nuova musica originale: nel 2025 è uscito il singolo Little Lord Fentanyl, primo brano registrato con Hoffman alla batteria e impreziosito dalla partecipazione vocale di Maynard James Keenan. Questo pezzo ha segnato il ritorno discografico della band dopo tre anni di pausa dalle pubblicazioni ed è stato accolto con grande interesse dalla critica e dai fan.

Entrando nel 2026, la band ha lanciato un progetto live particolarmente ambizioso: il Claypool Gold Tour, una serie di concerti che unisce su un unico palco non solo i Primus, ma anche altri due progetti paralleli del frontman Les Claypool - The Claypool Lennon Delirium e Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade - offrendo serate di musica estesa e varia, con set che spaziano dal funk-metal caratteristico dei Primus alle esplorazioni psichedeliche e improvvisative degli altri ensemble di Claypool. Questa combinazione di tournée innovative, nuovi brani e una lineup rinfrescata ha dato alla band una dinamica creativa fresca e vitale, rendendo l’attuale ciclo di concerti uno dei più interessanti e ricchi di spunti dell’intera carriera dei Primus.