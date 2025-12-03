Il duo Riva-Repele nominati coreografi residenti della Daniele Cipriani Entertainment

Sasha Riva e Simone Repele saranno i nuovi coreografi residenti della Daniele Cipriani Entertainment, una delle maggiori realtà tersicoree del nostro Paese. Il duo ha già collaborato in passato con lo storico complesso romano, e come spiega una nota, "a Sasha Riva e Simone Repele spetta un posto di diritto, e di punta, nell'attuale panorama coreutico italiano e internazionale, grazie a lavori in cui è immediatamente riconoscibile la loro originalissima cifra stilistica, sempre espressione di una profonda interiorità, declinata con un estro coreografico, con una sensibilità e una delicatezza che ricordano l'universo del cinema muto e la 'tragi-comicità' dei suoi immensi protagonisti, da Charlot a Buster Keaton".

Il loro percorso ha visto, dunque, Sasha Riva e Simone Repele avviare anche una significativa collaborazione artistica con la Daniele Cipriani Entertainment, diretta ora da Anna Lea Antolini. La prima creazione commissionata dalla Dce a Riva&Repele fu 'Suite italienne' per lo spettacolo 'Stravinsky's Love' nel 2021. Sono seguite altre creazioni di forte impatto emotivo e spettacolare, tra cui 'Giulietta' (con Eleonora Abbagnato), 'Soirée Rachmaninoff', 'Il cantico delle creature. Sotto le stelle di Assisi' e alcuni lavori site-specific alla Galleria Borghese e a Castel Sant'Angelo. Di forte impatto sono stati il duetto 'I'm On Your Side' (creato per Les Étoiles nel 2024 e rappresentato a varie edizioni del gala) e il lavoro 'Dear Son'.

Un invito a riflettere sulla fragilità della vita, la tragedia della guerra e l'urgente bisogno di un mondo più compassionevole. Creato a Ginevra e portato in tournée in molti teatri italiani, 'Dear Son' verrà rappresentato nell'ambito della Stagione della Fenice di Venezia nell'ottobre 2026. Il recente balletto firmato Riva&Repele, 'Pavane pour une infante défunte', per e con Luciana Savignano, fa parte dello spettacolo 'Boléro-Ravel' che ha debuttato poche settimane fa al Comunale Nouveau di Bologna e andrà nuovamente in scena al Teatro Carlo Felice di Genova dal 19 al 21 dicembre 2025. La nomina di Sasha Riva e Simone Repele quali coreografi residenti della Dce arriva, dunque, a coronamento di questa creativa collaborazione.

I due registi, coreografi e danzatori sono stati chiamati a creare una coreografia in occasione delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina nel febbraio 2026. Inoltre, prima di questo importante appuntamento, il 16 dicembre (con repliche fino al 21), la prima creazione di Riva&Repele per il Béjart Ballet Lausanne, 'Oskar', andrà in scena al Théâtre de Beaulieu di Losanna (Svizzera), balletto di apertura di un trittico che include anche 'Real Love' di Adonis Foniadakis e il celebre 'Uccello di fuoco' di Béjart. Cucito su misura per la grande compagnia fondata da Maurice Béjart, su celebri pagine di Shostakovich e Brahms, protagonista il ballerino colombiano Oscar Eduardo Chacón, 'Oskar' ritrae una figura funambolica che si destreggia in uno spazio sospeso tra realtà e illusione, tra piccoli momenti di comicità e profonde introspezioni. "Oscar/Oskar è un'anima solitaria, un artista alla ricerca del proprio futuro e che deve fronteggiare le proprie paure, scegliendo di esplorare l'ignoto o restare in un presente immobile e soffocante - spiega una nota dello spettacolo - Il viaggio interiore che affronta rispecchia non solo quello dei due creatori Repele e Riva stessi ma anche, in fondo, di tutti gli artisti, in continuo dialogo con il proprio 'io' creativo".