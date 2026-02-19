circle x black
Cerca nel sito
 

Lutto nel mondo dell'hip hop, morto a 25 anni Lil Poppa

Il rapper statunitense, al secolo Janarious Mykel Wheeler, è deceduto in Georgia: cause ancora da accertare

Lil Poppa - Instagram
Lil Poppa - Instagram
19 febbraio 2026 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il rapper statunitense Lil Poppa, nome d'arte di Janarious Mykel Wheeler, è morto all'età di 25 anni. La notizia è stata confermata dall'ufficio del medico legale della contea di Fulton, in Georgia, che ha riferito che il decesso è avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 febbraio. Le cause della morte sono al momento "oggetto di indagine" A riportare per primo la notizia è stato il sito americano Tmz. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, ulteriori dettagli verranno diffusi al termine degli accertamenti medico-legali.

Chi era Lil Poppa

Originario di Jacksonville, in Florida, Lil Poppa si era imposto negli ultimi anni come una delle voci emergenti più prolifiche della scena hip hop del sud degli Stati Uniti. In meno di un decennio aveva costruito un catalogo musicale significativo, pubblicando cinque album e numerosi singoli.

Tra i brani che ne hanno segnato l’ascesa figurano “Love & War”, “Purple Hearts”, “Mind Over Matter” e “Happy Tears”. In particolare, “Purple Hearts” – canzone incentrata su un episodio di violenza armata in cui il rapper era rimasto coinvolto – aveva attirato l’attenzione dell’etichetta Interscope Records, contribuendo a consolidarne la notorietà.

Nel 2022 il rapper aveva firmato con la Collective Music Group (Cmg), fondata dal rapper Yo Gotti, entrando a far parte di una scuderia che comprende anche la candidata ai Grammy GloRilla. Il suo maggiore successo commerciale risale al 2021 con “Love & War”, brano contenuto nell'album “Blessed, I Guess”, in cui affrontava temi come l’amore, la vulnerabilità e la violenza nelle comunità urbane.

Lo scorso agosto aveva pubblicato l’album di sedici tracce “Almost Normal Again” e appena cinque giorni prima della morte aveva lanciato il singolo “Out of Town Bae”. Era inoltre atteso in concerto il prossimo mese a New Orleans. In un'intervista del 2021 aveva descritto con semplicità il suo approccio alla musica: "Essere un artista è facile finché hai qualcosa di cui parlare. Finché hai vissuto qualcosa, sarà sempre facile". Parole che oggi risuonano come il manifesto di una carriera breve ma intensa, segnata da testi diretti e autobiografici. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
hip hop rapper morte musicista lil poppa morto lil poppa
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza