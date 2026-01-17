circle x black
L'attrice è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

17 gennaio 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
"Sono orgogliosa di essere la sua mamma". Martina Colombari, ospite oggi a Verissimo, è tornata a parlare delle difficoltà vissute dal figlio Achille Costacurta, nato dal matrimonio con Billy Costacurta. Un racconto intimo e profondo che ha toccato anche l'unione e il rapporto della coppia: "Io e Billy stiamo insieme da 30 anni. Siamo molto diversi, ci sono stati momenti di crisi, ci siamo allontanati per un anno. La vita di coppia va costruita, va coltivata. È troppo facile mollare".

Al centro del racconto, l'adolescenza complicata di Achille, la sua adolescenza difficile, segnata da sofferenze profonde: sette Tso, la diagnosi di Adhd e un tentativo di suicidio. Colombari ha spiegato come queste dure prove hanno rafforzato il legame con il marito: "Siamo stati uno il supporto dell'altro".

"Sentire parlare del passato di Achille mi fa ancora male. Lui ne parla con apparente serenità e con sicurezza, voleva liberarsi di questo mese. Ci sono stati periodi molto difficili. Io da mamma ho fatto quello che andava fatto, ho cercato di tenerlo per mano. Non è stato facile gestire questa situazione. Si poteva fare male per davvero. È stato un periodo tosto".

E riguardo alle critiche che Colombari ha ricevuto negli anni: "Io mi sono sentita attaccata da tanti e da tutti. Si è messo in discussione il mio essere madre, la mia capacità di gestire mio figlio. Non è stato facile".

