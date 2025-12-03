circle x black
Mauro Di Maggio, 'Fuori Tonalità' è il nuovo singolo

Esce il 5 dicembre 2025 per ADA/Warner il brano che segna il ritorno sulle scene dell’autore e cantautore

03 dicembre 2025
Redazione Adnkronos
Esce il 5 dicembre prossimo, per ADA/Warner, 'Fuori Tonalità', il nuovo singolo di Mauro Di Maggio. Un brano intenso e sincero che segna il ritorno sulle scene dell’autore e cantautore. 'Fuori Tonalità' riesce a coniugare uno stile senza tempo con un linguaggio musicale attuale, riportando al centro la struttura-canzone in modo avvolgente e con una prospettiva pienamente contemporanea. Il brano è un dialogo aperto con l’ascoltatore: senza compromessi e, soprattutto, senza inseguire le mode del momento.

Con 'Fuori Tonalità' Mauro Di Maggio apre un nuovo capitolo in una carriera ormai trentennale. Risale al 1996 la sua partecipazione a Sanremo Giovani con il brano 'Non so': primi passi di un percorso che negli anni lo ha portato a pubblicare diversi album ('Mauro Di Maggio', 'Inogniforma', 'Amore di ogni mia avventura'), collaborare con artisti come Ambra Angiolini, Zero Assoluto e Ron, aprire nel 2004 l’unico concerto italiano di Britney Spears e spaziare anche nelle altre arti. Ha infatti composto musiche per il teatro insieme a Stefano Massini (Balkan Burger) e Michele Placido (Piccoli crimini coniugali), e interpretato Renato Zero nel video della canzone del cantautore romano Zero il folle.

La canzone riflette l’idea artistica al tempo stesso classica e indipendente di Mauro Di Maggio. Un inno all’autenticità e all’accettazione di sé, anche quando si esce dagli schemi convenzionali. Questo nuovo lavoro si inserisce nella grande tradizione del cantautorato pop italiano, con melodie curate, arrangiamenti eleganti e una scrittura che unisce rigore e sensibilità senza cedere all’effimero. "Fuori Tonalità significa credere in sé stessi anche quando si è fuori dagli schemi - afferma Di Maggio -. Credere nella diversità e, soprattutto, accettarsi e accettare limiti e differenze. Essere sinceri con sé stessi e non cercare di diventare ciò che gli altri vorrebbero".

