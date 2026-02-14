circle x black
Cerca nel sito
 

"Mi vuoi sposare?", proposta di matrimonio a L'eredità

Un concorrente chiede la mano della fidanzata e sorprende tutti

Il concorrente e la reazione di Liorni
Il concorrente e la reazione di Liorni
14 febbraio 2026 | 20.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Federica, mi vuoi sposare?". A L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Raiuno, arriva la proposta di matrimonio. Uno dei concorrenti, Stefano, sfrutta l'occasione per compiere il grande passo. "Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita. Sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di ogni mia giornata", esordisce il giovane. "Vorrei che continuassi a esserlo per sempre. Federica, mi vuoi sposare?", la domanda che sorprende il pubblico in studio e scatena l'applauso.

"Ma che bello!", dice Liorni, sorpreso come tutti. "Ora siamo tutti in attesa della risposta...", aggiunge il conduttore. "Ho voluto approfittarne", spiega il concorrente. "Dobbiamo andare avanti con la puntata, io starei qui a chiedervi tutta la vostra storia", chiosa Liorni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eredità liorni marco liorni
Vedi anche
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza