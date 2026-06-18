Musica, 'Suono Italiano' fa tappa a Edimburgo con Andrea ed Edoardo Coen

Il Cidim (Comitato nazionale italiano musica), in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Edimburgo, presenta un suggestivo appuntamento inserito nel progetto 'Suono Italiano'. Protagonisti oggi, all’interno della St Vincent Chapel di Edimburgo, due eccellenze della scena artistica italiana: Andrea Coen al pianoforte e l'attore Edoardo Coen con un programma che prevede un felice matrimonio tra musica e letteratura e che si sviluppa sulle note e sui testi di Ignatius Sancho e Muzio Clementi. "Il concerto a Edimburgo con Andrea ed Edoardo Coen - dice Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e di Aiam (Associazione italiana attività musicali) - rientra nel nostro progetto 'Suono Italiano' con il quale valorizziamo nel corso dell’anno i migliori talenti della musica italiana all’estero. La loro performance propone al pubblico locale un raffinato dialogo tra tastiere storiche e recitazione, in un'esperienza interdisciplinare di alto valore artistico".

"Siamo orgogliosi di poter collaborare con IIC di Edimburgo grazie alla disponibilità del direttore Stefano De Angelis che ci permette così di valorizzare l'eccellenza del patrimonio culturale e musicale italiano nel Regno Unito - aggiunge -. Un plauso particolare va fatto ai due artisti che, con professionalità e capacità indiscusse, riescono a unire generazioni e discipline diverse, con un programma estremamente ricercato che spiega il forte legame tra la cultura italiana e quella britannica. Sono certo che una città così vivace dal punto di vista artistico come Edimburgo saprà apprezzare lo straordinario lavoro i due artisti saranno in grado di fare", conclude il presidente del Cidim.