circle x black
Cerca nel sito
 

Nicola Savino verso la conduzione di 'Sanremo Giovani' e 'Dopofestival'? I rumors

Il 15 ottobre scadono le domande di iscrizione per il contest che selezionerà le Nuove Proposte del festival

Nicola Savino - fotogramma/ipa
Nicola Savino - fotogramma/ipa
13 ottobre 2025 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 15 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a 'Sanremo Giovani', il contest che servirà a individuare due dei quattro artisti che gareggeranno al Festival di febbraio nella sezione 'Nuove Proposte' (gli altri due arriveranno dal concorso 'Area Sanremo'). E con l’avvicinarsi dell’appuntamento, cominciano a circolare le prime indiscrezioni.

Com’è noto, dopo la fase di ascolto e l’audizione finale dal vivo, i 24 artisti prescelti si sfideranno su Rai2 in quattro puntate in seconda serata ('11', '18' e '25 novembre' e '2 dicembre'), seguite da una semifinale a 12 ('9 dicembre'), per approdare infine su Rai1 il '14 dicembre' per la finale a 6.

La giuria del contest – a quanto apprende l’Adnkronos – dovrebbe essere la stessa dello scorso anno, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai.

La conduzione, sebbene manchi ormai meno di un mese al debutto televisivo, non è ancora stata annunciata. Ma in pole position ci sarebbe Nicola Savino, per il quale si ipotizza anche un ritorno alla guida del 'Dopofestival' di febbraio. Savino aveva già condotto il 'Dopofestival' in due edizioni del Festival guidate da Carlo Conti, nel 2016 e nel 2017. E lui stesso, alla conferenza stampa di lancio del programma 'Freeze', aveva risposto con un "magari!" alla domanda su un possibile ritorno al timone del 'Dopofestival'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Giovani Festival di Sanremo Rai2 Rai1
Vedi anche
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza