Nul presenta 'Nirvana', a Milano proiezione e talk con Salvatores

La pellicola si potrà vedere il 21 marzo nella sua versione restaurata in collaborazione con Anteo Palazzo del Cinema e Colorado Film

Il collettivo Nul presenta a Milano la proiezione di 'Nirvana', pellicola cult del premio Oscar Gabriele Salvatores, uscito nel 1997, e unicum nella storia del cinema italiano. L’evento si terrà il 21 marzo prossimo alle 21.30 presso Anteo Palazzo del Cinema con un'intervista al regista premio Oscar Gabriele Salvatores e a seguire la proiezione della versione restaurata del film in collaborazione con Colorado Film.

Echi dell’eterno ritorno di Nietzsche, immersioni nella realtà virtuale, misticismo e innesti neurali. Il regista Gabriele Salvatores, dopo il successo di 'Mediterraneo' realizzò questa affascinante storia cyber-punk girata a Milano, nella zona industriale, tra fabbriche in disuso trasformate in set dove è stata ricreata una versione acida e multi-etnica di Milano. Una Milano distopica, dove gruppi di hacker vivono di e espedienti e incursioni nelle prateria cibernetiche, al confine tra reale e irreale.

'Nirvana' è un film ricco di citazioni filosofiche e zen, e questa ibridazione tra misticismo e avanguardia tecnologica è anche uno dei temi di indagine culturale al centro della ricerca di Nul, collettivo noto per proporre a Milano un insieme di proposte multi-disciplinari, tra pratiche Yoga, dj set, talk, sperimentazioni sonore, politica dei corpi e recupero di spazi urbani in disuso. Le domande al regista saranno poste da Sveva Ludovica Sambugar e verteranno attorno ai temi dell’Ai, della perdita dei ricordi, dei futuri possibili, delle differenze tra CyberPunk e SolarPunk. Dopo il talk inizierà la proiezione del film nella sua versione resturata. E' possibile partecipare acquistando il biglietto al link: https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/22556. All’uscita verrà regalata ai partecipanti la locandina del film in ricordo dell'evento.