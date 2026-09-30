L’archivio, valutato tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline, conteneva oltre 100 ore di registrazioni, 63 concerti e soundcheck degli anni Novanta. L’asta del 3 ottobre è stata sospesa dopo l'azione legale della band

Le oltre 100 ore di registrazioni inedite degli Oasis non andranno, almeno per ora, all’asta. L’archivio conosciuto come “The Desk Tapes”, che avrebbe dovuto essere messo in vendita il sabato 3 ottobre da Littleton Auctions a Evesham, nel Worcestershire, è stato ritirato dopo l’intervento legale della band britannica. La collezione, il cui valore era stato stimato tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline (circa 1,4-1,9 milioni di euro), comprendeva registrazioni di 63 concerti, soundcheck e oltre cento ore di materiale audio realizzato negli anni Novanta, durante la fase di ascesa degli Oasis. Si tratta di registrazioni effettuate direttamente dal banco del suono, considerate dalla casa d’aste un archivio particolarmente raro della storia live del gruppo.

A raccogliere e conservare il materiale era stato Huw Richards, tecnico del suono front-of-house degli Oasis dal periodo dell'uscita di Definitely, Maybe, nel 1994, fino al 2001. Per circa vent'anni le cassette sono rimaste nella disponibilità della famiglia Richards, fino alla decisione del figlio Owain di portarle sul mercato. La vendita, tuttavia, non aveva ricevuto il sostegno degli Oasis. Ora la controversia è arrivata sul piano giudiziario. Owain Richards ha confermato che la band ha intrapreso un'azione legale nei confronti suoi e del padre per impedire la vendita delle registrazioni.

"È vero che gli Oasis hanno fatto causa a me e a mio padre per cercare di impedire l'asta dei nastri realizzati da mio padre molti anni fa", ha dichiarato Richards. La famiglia ha quindi accettato di rinviare la vendita "per consentire che la controversia legale venga risolta attraverso un procedimento giudiziario o in altro modo, in maniera ordinata". Littleton Auctions ha confermato il ritiro dei nastri dalla vendita. "Siamo molto delusi di non poter offrire questo importante archivio come previsto", ha dichiarato il direttore generale Ben Homer, aggiungendo che la casa d'aste rispetta il procedimento legale e non farà ulteriori commenti sulla vicenda.

Resta invece confermata la parte della vendita dedicata ai memorabilia degli Oasis. Tra gli oggetti proposti figurano setlist originali, itinerari interni dei tour, una chitarra Epiphone suonata dalla band e un parka Kangol originale del tour degli Oasis. In precedenza era stata annunciata anche la vendita di un paio di Adidas Kegler Super Ostrich regalate a Noel Gallagher, modello prodotto in un'edizione limitata di appena cento paia nel 2000. Per gli appassionati, dunque, l'asta del 3 ottobre non rappresenterà più l'occasione di acquistare le preziose registrazioni che documentano una parte inedita della storia degli Oasis. Il destino delle “Desk Tapes” dipenderà ora dall'esito della controversia legale tra la band e la famiglia del tecnico che le aveva conservate per decenni. (di Paolo Martini)