Vanoni, un matrimonio (breve) e amori tormentati: la vita sentimentale di Ornella

Da Giorgio Strehler a Gino Paoli, passando per Lucio Ardenzi

Ornella Vanoni e Gino Paoli - Ipa/Fotogramma
22 novembre 2025 | 11.10
Redazione Adnkronos
Ornella Vanoni, morta ieri venerdì 21 novembre, è stata protagonista di amori intensi e tormentati che hanno segnato la sua vita privata. Dai primi battiti del cuore per il celebre regista Giorgio Strehler, passando per la storia travagliata con il cantautore Gino Paoli, fino al matrimonio breve con l'impresario Lucio Ardenzi, la cantante ha vissuto sentimenti forti, sempre con la sua inconfondibile eleganza e ironia.

Il primo amore

Il primo amore importante di Ornella Vanoni fu con Giorgio Strehler. Appena ventenne, la giovane artista si innamorò del maestro del Piccolo Teatro di Milano, imparando da lui le prime lezioni di recitazione e interpretazione. Tuttavia, la differenza di età e la condizione matrimoniale di Strehler resero la relazione scandalosa per l'epoca, e furono proprio i vizi e la gelosia del regista a farle prendere la dolorosa decisione di lasciarlo.

La stessa Vanoni ha in seguito dichiarato che lasciò il regista per via di alcune cattive abitudini non condivise, quali ad esempio l'assunzione di cocaina. Al riguardo Vanoni dichiarerà parecchi anni dopo: "La mia dipendenza dalla coca sarà durata due anni, perché per stare con un uomo che la assume per anni o la assumi anche tu o non ci puoi stare".

Il matrimonio (breve) e Gino Paoli

Nel 1960 la Vanoni sposò Lucio Ardenzi, impresario teatrale. Il matrimonio, però, non fu guidato dall'amore e la relazione con Ardenzi si concluse due anni dopo, poco prima della nascita del figlio Cristiano. Ornella era nonna di due nipoti, Matteo e Camilla. Nello stesso periodo Vanoni incontrò Gino Paoli, dando vita a un sodalizio artistico che si trasformò presto in passione amorosa. Nonostante la reciproca attrazione, la storia fu segnata da tradimenti e difficoltà.

La loro intesa musicale, invece, rimase forte: insieme pubblicarono anche il libro "Noi due, una lunga storia" (Mondadori, 2004), che ripercorre dettagli e ricordi del loro rapporto. Sono molti gli amori di Ornella Vanoni negli anni successivi, tra cui Danilo Sabatini insieme al quale fonda la casa discografica Vanilla e con il manager Vittorio Usigli. (di Paolo Martini)

