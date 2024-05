Erano le 06:30 del 15 agosto del 1993. Mentre era diretta al Golfo di Policastro per un concerto, sulla sua Saab 900 Cabrio, Paola Turci è rimasta vittima di un terribile incidente stradale sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dell'uscita di Torano Castello, da cui è uscita con gravi ferite e il volto parzialmente sfigurato dall'impatto. Per alcuni anni della sua vita, si è trovata ingabbiata in un incubo, incubo dal quale è riuscita a uscire.