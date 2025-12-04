circle x black
Pupo, la figlia Clara lo 'tradisce' a La volta buona: "Mio cantante preferito? Gigi D'Alessio"

La figlia del cantante ospite nel salotto di Caterina Balivo

Pupo e Clara Ghinazzi - fotogramma/ipa
Pupo e Clara Ghinazzi - fotogramma/ipa
04 dicembre 2025 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il mio cantante preferito è Gigi D’Alessio". Così Clara Ghinazzi ha risposto alla domanda di Caterina Balivo a La volta buona, tradendo simpaticamente suo padre, il cantante Pupo.

Clara, ospite oggi nel salotto di Balivo, ha raccontato la sua famiglia non convenzionale, che per anni ha fatto discutere. Pupo conduce infatti una vita condivisa con le sue donne: le tre figlie, Ilaria, Clara e Valentina, e tre nipoti Matteo, Viola e Leonardo. Poi la moglie Anna Erli, sposata nel 1974, e la compagna Patricia la cui relazione è iniziata nel 1989.

“Ho un papà eccezionale, è sempre stato presente con noi figlie. Oggi è presente anche come nonno”, ha raccontato Clara. “Può sembrare una situazione anomala - ha aggiunto - però noi l’abbiamo sempre vissuta in maniera serena. Tra tutti noi c’è un bellissimo rapporto. Per me è la normalità”.

