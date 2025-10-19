circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

19 ottobre 2025 | 09.55
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:00 Telefilm La grande vallata

06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: Eredità”

07:35 La Porta Magica

08:30 TG2

(il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)

19:00 N.C.I.S. Hawai'i: “Senza uscita” e “Identità rubata” (anziché gli episodi previsti)

02:15 (anziché 03:05) Film Cemento armato (anziché il programma La Porta Magica)

03:50 Telefilm Le leggi del cuore

04:30 Telefilm Rex: “Alla luce del sole”

05:20 Zio Gianni Gianni

RAI 3

Nessuna variazione

