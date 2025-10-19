Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:00 Telefilm La grande vallata
06:50 (anziché 07:45) Telefilm Heartland: Eredità”
07:35 La Porta Magica
08:30 TG2
(il programma On Ari, previsto dalle 06:45 alle 07:45, non andrà in onda)
19:00 N.C.I.S. Hawai'i: “Senza uscita” e “Identità rubata” (anziché gli episodi previsti)
02:15 (anziché 03:05) Film Cemento armato (anziché il programma La Porta Magica)
03:50 Telefilm Le leggi del cuore
04:30 Telefilm Rex: “Alla luce del sole”
05:20 Zio Gianni Gianni
RAI 3
Nessuna variazione