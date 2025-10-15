circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
15 ottobre 2025 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

23:45 (anziché 23:35) Porta a Porta

01:30 Che tempo fa

01:35 Reazione a catena

02:50 Il Maresciallo Rocca 5: “Il male ritorna”

04:30 RaiNews24

(il telefilm Il Commissario Rex previsto alle 04:20, non sarà trasmesso)

RAI 2

19:00 N.C.I.S. Hawai'i: “Lo scambio” e “Famiglia” (anziché gli episodi previsti)

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

