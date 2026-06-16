Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
03:20 Telefilm Il Commissario Rex 6: “Il bluff” (anziché “A colpo sicuro”)
RAI 2
06:00 (anziché 06:10) Soap Ritorno a Las Sabinas: “Alla cieca”
05:20 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Passioni occulte” (anziché Telefilm La grande vallata)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:20 Il mondo con gli occhi di Overland
18:15 Geo Magazine
(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)