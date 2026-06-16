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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
16 giugno 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

03:20 Telefilm Il Commissario Rex 6: “Il bluff” (anziché “A colpo sicuro”)

RAI 2

06:00 (anziché 06:10) Soap Ritorno a Las Sabinas: “Alla cieca”

05:20 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Passioni occulte” (anziché Telefilm La grande vallata)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:20 Il mondo con gli occhi di Overland

18:15 Geo Magazine

(Il programma Italian Genius, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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