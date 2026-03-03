circle x black
Cerca nel sito
 

Roberto Vecchioni, rinviate per motivi di salute quattro date del tour

Le condizioni del cantautore richiedono un breve periodo di riposo

Roberto Vecchioni - Ipa
Roberto Vecchioni - Ipa
03 marzo 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Rinviate per 'motivi di salute' le date del tour di Roberto Vecchioni. "Si comunica - si legge infatti in una nota - che le date del tour di Roberto Vecchioni 'Tra il Silenzio e il Tuono 2026' previste per il prossimo 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma, il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, il 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano e il 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova sono rinviate a causa di motivi di salute per i quali si rende necessario un breve periodo di riposo con la conseguente riprogrammazione degli appuntanti previsti nelle prossime settimane.

Come funziona per chi ha comprato i biglietti

Si specifica che i biglietti già acquistati rimangono validi per le seguenti nuove date: giovedì 21 maggio Teatro Galleria di Legnano; mercoledì 27 maggio Teatro Ivo Chiesa di Genova; lunedì 28 settembre Teatro Dal Verme di Milano; mercoledì 30 settembre Teatro Brancaccio di Roma.

Eventuali rimborsi per le date in programma al Teatro Galleria di Legnano e al Teatro Ivo Chiesa di Genova potranno essere richiesti entro e non oltre il 10 aprile 2026 e le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente a Ticketone seguendo le indicazioni su https://www.rimborso.info/.

Per la data in programma al Teatro Brancaccio di Roma si può chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il giorno 13 marzo 2026. Per i biglietti acquistati attraverso il circuito Ticketone, le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate esclusivamente a Ticketone seguendo le indicazioni su https://www.rimborso.info/. I biglietti acquistati presso il botteghino del Teatro Brancaccio potranno essere rimborsati recandosi direttamente in biglietteria.

Per la data in programma al Teatro Dal Verme di Milano gli eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 20 marzo 2026, inoltrando le richieste esclusivamente a Ticketone seguendo le indicazioni su https://www.rimborso.info/

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roberto vecchioni vecchioni concerti 2026 vecchioni teatro brancaccio
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza