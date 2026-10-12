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Ron prolunga lo stop per motivi di salute: "Fragilità emotive dopo un virus"

La nota: "Tutto ciò condiziona la sua quotidianità e non gli permette di ricominciare a fare quello che ama più di ogni altra cosa"

Ron in concerto - Ipa
Ron in concerto - Ipa
12 ottobre 2026 | 19.12
Loredana Errico
LETTURA: 3 minuti

Si prolunga il periodo di stop per Ron. Il cantautore, costretto a fermarsi all'inizio dell'estate a causa di una forma virale, non è ancora nelle condizioni di riprendere l'attività live e in studio. A comunicarlo ai fan è lo staff dell'artista, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul suo profilo Instagram.

"In questi mesi - si legge nel post - Ron ha intensificato gli accertamenti diagnostici e le terapie prescritte dai medici: la forma virale che lo aveva colpito e che, da inizio estate, l’ha costretto a fermare l’attività artistica, nel periodo di convalescenza ha avuto ripercussioni sul suo benessere psicofisico, in particolare sul piano psicologico ha prodotto fragilità emotive. Tutto ciò condiziona la sua quotidianità e non gli permette di ricominciare a fare quello che ama più di ogni altra cosa, ovvero suonare, cantare e incontrarvi ai suoi concerti".

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