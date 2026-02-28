Aiello sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà 'Era già tutto previsto' di Riccardo Cocciante, con Leo Gassmann, in gara al Festival con il brano 'Naturale'.

Aiello, chi è

Nato a Cosenza il 26 luglio 1985, Aiello cresce con la musica fin da piccolo: il padre lo introduce a artisti come Lucio Battisti, Mina, Carmen Consoli, Whitney Houston e Barry White. A dieci anni inizia a studiare pianoforte e violino, mentre a sedici anni comincia a scrivere le prime canzoni e a esibirsi dal vivo. Dopo il diploma scientifico, consegue una laurea triennale in scienze della comunicazione e una magistrale in Economia.

Nel 2011 tenta la prima esperienza a Sanremo Giovani, senza però riuscire a passare. Dedice poi di trasferirsi in Australia per cercare nuove ispirazioni e suona con band locali. Tornato in Italia, pubblica il suo primo singolo autoprodotto, Riparo, e nel 2017 l’EP di debutto Hi-Hello.

Il vero punto di svolta arriva nel 2019 con il singolo Arsenico, che conquista il pubblico e ottiene il disco di platino. Nel 2020 Aiello riceve una candidatura al David di Donatello come miglior canzone originale per il brano Festa, colonna sonora del film Bangla. Sempre nello stesso periodo pubblica Vienimi (a ballare), certificato disco d’oro.

Lo stile di Aiello unisce pop, indie e R&B. La sua voce, al tempo stesso graffiante e romantica, lo distingue come artitsa unico nel panorama musicale italiano contemporaneo. L’ultimo singolo uscito è Sentimentale, in collaborazione con Levante, del 2025.

Sul fronte privato, nel 2020 Aiello è stato accostato a Laura Torrisi, ma il cantante non ha mai confermato legami sentimentali pubblici.

'Era già tutto previsto', testo

Era già tutto previsto

Fin da quando tu ballando

Mi hai baciato di nascosto

Mentre lui che non guardava

Agli amici raccontava

Delle cose che sai dire

Delle cose che sai fare

Nei momenti dell'amore

Mentre ti stringevo forte

E tu mi dicevi piano

"Io non lo amo, non lo amo"

Era già tutto previsto

Fino al punto che sapevo

Che oggi tu mi avresti detto

Quelle cose che mi dici

Che non siamo più felici

Che io sono troppo buono

Che per te ci vuole un uomo

Che ti sappia soddisfare

Che non ti basta solo dare

Ma vorresti anche avere nell'amore

Ma quale amore?

Era già tutto previsto

Anche l'uomo che sceglievi

E il sorriso che gli fai

Mentre ti sta portando via

Ho previsto che sarei

Restato solo in casa mia

E mi butto sopra il letto

E mi abbraccio il tuo cuscino

Non ho saputo prevedere

Solo che però adesso io

Vorrei morire