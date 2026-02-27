circle x black
Sanremo 2026, Chiello canta da solo: cosa è successo con Morgan

Il cantante in gara al Festival si esibirà con il pianista Saverio Cigarini

Morgan - fotogramma/ipa
27 febbraio 2026 | 22.23
Redazione Adnkronos
Chiello accompagnato dal pianista Saverio Cigarini stasera, venerdì 26 febbraio, per la sua esibizione nella serata delle cover con il brano 'Mi sono innamorato di te' di Luigi Tenco. Il duetto era inizialmente previsto con Morgan ma a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora, il cantante aveva annunciato la propria rinuncia spiegando che la sua presenza avrebbe rischiato di "oscurare" il giovane collega. Una versione che poi, Chiello, in conferenza stampa ha ridimensionato.

"Lui è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po' di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente". L'artista in gara a Sanremo ha, dunque, fornito la sua versione dei fatti e ha aggiunto: "L'arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l'altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto".

Alla domanda diretta "Quindi è stata tua la decisione di rinunciare a lui?", ha risposto: "Sì, così ho detto". E riguardo alla versione differente di Morgan ha concluso, tagliando corto: "Ma sì, ma non voglio fare queste polemiche, sembra poi la fidanzata che 'ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu'. No, non mi interessa questa cosa, comunque può dire quello che vuole".

