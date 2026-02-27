D'Amico ha alternato la recitazione dei versi di Vian alla melodia di 'Su di noi' cantata da Pupo
Con il duetto con Pupo, Dargen D'Amico ha riportato al centro dell'attenzione 'Il disertore', la celebre canzone pacifista di Boris Vian (1920-1959) scritta nel 1954. La cover di 'Su di noi' - la canzone più nota del cantante aretino Enzo Ghinazzi, alias Pupo, presentata a Sanremo nel 1980 - è diventata un mash-up pieno di riferimenti culturali, ma il cuore del brano è rimasto il messaggio universale di Vian: il rifiuto della guerra e la difesa della vita.
Scritta nel contesto della disfatta francese a Dien Bien Phu, la canzone 'Le Déserteur' si presenta come una lettera a un "egregio Presidente", dove il protagonista dichiara di non poter uccidere né diventare un assassino. Interpretata per la prima volta da Marcel Mouloudji nel 1954, la canzone ha attraversato generazioni e confini, con versioni di artisti come Serge Reggiani e Joan Baez, che la utilizzò per moltissime marce pacifiste al tempo della guerra in Vietnam.
La versione italiana più conosciuta è quella tradotta da Giorgio Calabrese, che è stata incisa da Ornella Vanoni nel 1971, da Serge Reggiani nel 1972, da Ivano Fossati nel 1992, dai Marmaja nel 2002, dai Folkabbestia nel 2006 e da Zibba e Almalibre nel 2013. La sua forza pacifista ha spesso provocato censura e scalpore, diventando simbolo universale di protesta contro la guerra.
Dargen D'Amico ha alternato la recitazione dei versi di Vian alla melodia di 'Su di noi' cantata da Pupo. Ma non è tutto: la cover ha incluso anche la melodia ebraica di 'Gam Gam', basata sul Salmo 23 dell'Antico Testamento delle Sacre Scritture, che ha aggiunto un richiamo spirituale e universale al brano, creando un ponte tra culture e generazioni.
Sul finale, la canzone ha evocato la memoria e l'impegno civile con due citazioni iconiche: la voce di Charlie Chaplin nel film 'Il grande dittator' (1940) - 'Più che macchinari ci serve umanità' – e il monito di Papa Francesco 'Non rassegnamoci alla guerra'.