Sanremo, Denny Mendez interrompe Vannacci: “Non sono molto d'accordo con lei” - Video

27 febbraio 2026 | 22.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non sono molto d’accordo con lei Vannacci". Denny Mendez ha interrotto così il generale Roberto Vannacci, mentre si era soffermato a scambiare qualche parola con i giornalisti in coda per l'ingresso al teatro Ariston, dove si trova per assistere al festival di Sanremo. Anche l'attrice ed ex modella era in fila per entrare: è passata dietro Vannacci e dopo averlo apostrofato ha proseguito verso l'entrata del teatro. Vannacci si è girato a guardarla con un sorriso senza rispondere, proseguendo poi l'intervista con i cronisti.

