Sanremo, "Elettra Lamborghini si na pret". L'urlo in platea (lo stesso a Rose Villain)

Prima dell'esibizione della cantante, si è sentito l'urlo dalla platea

Elettra Lamborghini e Rose Villain - fotogramma/ipa
Elettra Lamborghini e Rose Villain - fotogramma/ipa
25 febbraio 2026 | 22.53
Redazione Adnkronos
"Elettra Lamborghini si na pret". Dopo l'episodio dello scorso anno, quando al Festival di Sanremo 2025 dalla platea dell'Ariston uno spettatore urlò la frase 'Si na pret' a Rose Villain, il siparietto si è ripetuto anche quest'anno. Protagonista, questa volta, Elettra Lamborghini, in gara con il brano 'Voilà'. Poco prima della sua esibizione dalla platea si è sentito uno spettatore urlare 'si na pret'.

Se si tratti dello stesso spettatore dello scorso anno non è dato saperlo, ma l'espressione - tipica del dialetto napoletano che tradotta significa 'sei una pietra' - non è passata inosservata nemmeno questa volta.

Nel 2025 Rose Villain aveva accolto il 'complimento' con ironia, presentandosi il giorno dopo in giro per Sanremo con una maglia personalizzata con la scritta 'Si na pret'. Chissà se anche Elettra Lamborghini deciderà di replicare allo stesso modo il nuovo tormentone sanremese.

