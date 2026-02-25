circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo: Fedez-Masini a 2,75, su Sisal.it superano Brancale per la vittoria

Fulminacci possibile underdog di questa edizione, a 20

- (Fotogramma/Ipa)
- (Fotogramma/Ipa)
25 febbraio 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver ascoltato le canzoni in gara e scoperto la TOP5 della prima serata, si è accesa ufficialmente la gara della 76°esima edizione del Festival di Sanremo. Il duo Fedez-Masini e Serena Brancale, secondo gli esperti Sisal, si contenderanno la vittoria finale: i primi offerti a 2,75 sorpassano l’artista pugliese che è invece salita a 3,25.

Chi sono i potenziali avversari? Su tutti c’è Arisa, che risale la classifica a quota 6,00, conquistando la sua “Magica favola”. Accanto a lei, artisti che potrebbero stupire e ribaltare la scena proprio come l’anno scorso aveva fatto Lucio Corsi: Sal da Vinci, Ditonellapiaga e Fulminacci. Dopo il successo di “Rossetto e caffè”, con la sua “Per sempre si” Sal da Vinci potrebbe candidarsi a essere la nuova colonna sonora nazional popolare del 2026. La vittoria del partenopeo è offerta a 9,00. Ditonellapiaga, proposta a 12,00, dopo essere entrata nella prima TOP5 potrebbe dominare la scena di questo Festival, mentre Tommaso Paradiso scende dal podio dei favoriti: ora la sua vittoria è a 16,00. Attenzione a Fulminacci: il giovane cantautore romano sembrerebbe non essere così sfortunato, piuttosto il vero underdog di questa edizione. La probabilità di vederlo vincitore pagherebbe 20 volte la posta.  

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo Fedez Masini Serena Brancale Arisa Sal da Vinci
Vedi anche
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza